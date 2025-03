Pentru a demonstra că această linie de aprovizionare continuă să funcționeze la trei ani de la invazia pe scară largă a Rusiei, Kyiv Independent a încercat să comande microcipuri americane de la companiile comerciale ruse, dându-se drept un producător rus de apărare.

Firmele ruse din domeniul apărării au nevoie de cantități mari de cipuri occidentale

Jurnaliștii ucraineni au căutat în e-mailuri mențiuni despre furnizarea de cipuri americane și europene către Rusia și am urmărit urmele tranzacțiilor descrise.

Potrivit informațiilor obținute, după începerea invaziei la scară largă, companiile holdingului Ruselectronics au solicitat volume mari de diverse cipuri americane și europene de la furnizorii ruși – și au primit confirmarea că acestea pot fi furnizate, în ciuda sancțiunilor.

E-mailurile scurse acoperă primele luni după invazia la scară largă din 2022. Prin e-mailuri, Kyiv Independent a identificat un ecosistem de companii care au venit în ajutorul holdingului Ruselectronics prin construirea de noi lanțuri de aprovizionare pentru componente interzise.

Folosind datele vamale, investigația The Kyiv Independent a dezvăluit, de asemenea, o rețea uriașă de furnizori străini ai acestora, mai ales din China și Hong Kong. Aceste înregistrări, împreună cu experimentul sub acoperire, demonstrează că cipurile americane și europene continuă să „curgă” în Rusia.

Sancțiunile au luat Rusia pe nepregătite

SUA și UE au impus sancțiuni și restricții la export imediat în prima zi a invaziei Ucrainei de către Rusia, pe 24 februarie 2022, și unele chiar cu o zi înainte. Restricțiile, printre altele, au interzis intrarea în Rusia a cipurilor americane și europene, al cărei sector de apărare se bazează în mare măsură pe utilizarea lor în producerea de arme. Rusia nu era pregătită pentru asta.

Din e-mailurile scurse, era clar că producătorii nu aveau un stoc semnificativ de cipuri. În a doua zi a invaziei, un angajat al Ruselectronics a trimis prin e-mail note de la o întâlnire internă către doi colegi.

Se menționează că „timpul de livrare pentru componentele electronice a crescut, iar prețurile au crescut”. Scrisoarea concluzionează că holdingul ar trebui să cumpere stocul de componente electronice în valoare de un an.

Acest e-mail și alte e-mailuri sugerează că producătorul rus de arme nu se pregătea pentru un război prelungit. Nu avea stocuri suplimentare de cipuri importate la începutul invaziei, dar a început să le procure imediat după începerea invaziei, ocolind noile restricții.

În aprilie 2022, la două luni după începerea invaziei, companiile Ruselectronics au pregătit propuneri cu privire la modul de reducere a riscurilor de întreruperi în achiziționarea componentelor electronice. Printre altele, propunerile au cerut alocarea de fonduri suplimentare pentru a crea stocuri de componente electronice.

Dar scrisorile scurse dezvăluie că furnizorii s-au confruntat cu dificultăți în procurarea electronicelor. În martie 2022, Elitcom, un furnizor rus al holdingului Ruselectronics, a transmis că nu va livra la timp cipurile produse de compania americană Analog Devices.

Contractul pentru cipuri a fost semnat în decembrie 2021, iar una dintre subsidiarele Ruselectronics aștepta livrarea acestora în mai 2022.

Planul de rezervă

Elitcom a explicat că, din cauza invaziei ruse, producătorul american a oprit livrările către Rusia, iar distribuitorul oficial al Analog Devices „nu și-a confirmat disponibilitatea” de a îndeplini contractul.

Dar Elitcom avea un plan și a spus că ar putea aranja furnizarea de cipuri Analog Devices necesare, în ciuda sancțiunilor. Compania se oferea să facă acest lucru cu ajutorul unor „parteneri străini” nenumiți, care au confirmat că cipurile vor ajunge în septembrie-octombrie 2022, cu câteva luni mai târziu decât era planificat inițial. Cazuri similare au avut loc în sector.

În aceeași perioadă, un furnizor rus de electronice, TestKomplekt, a trimis un e-mail unei subsidiare a Ruselectronics pentru a avertiza că, din cauza restricțiilor externe, a revizuit condițiile de furnizare a cipurilor de marcă americană, cum ar fi Analog Devices, Texas Instruments, Microchip Technology, Altera, Maxim Integrated și altele.

Fără nicio problemă, compania era pregătită să le furnizeze, dar la prețuri noi.

Rușii au nevoie de cipuri occidentale

E-mailurile divulgate conțin dovezi directe că producătorii ruși de apărare nu pot produce arme fără cipuri occidentale și nici nu pot fi înlocuite cu analogi.

De exemplu, o subsidiară a Ruselectronics sancționată, Istok Research and Production Corporation, a susținut că trebuie să achiziționeze anumite cipuri americane produse de Analog Devices, deoarece rusi și alte analogi „nu respectă documentația de proiectare” a întreprinderii.

Utilizarea altor cipuri „este imposibilă”, se spune într-o notă internă. „Pentru ruși, aceste lucruri sunt absolut esențiale. Nu pot construi rachete fără ea. Nu e ca și cum ar renunța pur și simplu”, explică James Byrne, membru asociat senior la Royal United Services Institute (RUSI), un think tank de securitate cu sediul central la Londra.

Rețea vastă de furnizori

Dar producătorii ruși de arme nu au fost nevoiți să renunțe la cipurile occidentale. Au fost unii dispuși să le aprovizioneze. Un detaliu neevident, dar important, ilustrat de e-mailurile scurse, este că producătorii ruși de arme nu importă cipuri occidentale direct din străinătate. Nu au făcut asta nici înainte de invazia la scară largă.

În schimb, producătorii ruși de arme cumpără circuite importate în Rusia. Ori de câte ori au nevoie de electronice, accesează o rețea vastă de furnizori ruși de componente electronice importate, cum ar fi Elitcom sau TestKomplekt.

Rețeaua este un amestec de companii de stat și private care sunt specializate în achiziționarea de cipuri americane și europene. Unii dintre ei fac reclamă deschis vânzarea de cipuri americane pe site-urile lor web chiar și acum, în 2025, în al patrulea an al războiului rusesc.

Aceste companii au fost cele care au venit în salvarea industriei ruse de apărare după introducerea unor interdicții și sancțiuni occidentale fără precedent la export, creând soluții pentru a furniza cipuri Rusiei. Aceste companii nu fac publicitate că au clienți producători ruși de apărare.

Firmele private salvează producția de rachete

Doar prin corespondența internă și prin accesul la contracte, care nu sunt publice, devine clar că aceste firme private cu site-uri web strălucitoare sunt de fapt linia de salvare a producției de rachete rusești.

E-mailurile scurse arată că, după începerea războiului pe scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei și impunerea de restricții și sancțiuni, peste 20 de furnizori ruși de cipuri occidentale au răspuns cererii în creștere a Ruselectronics.

Printre acestea s-au numărat companiile rusești Modern Digital Technologies, Imotek, Elsup, AST Components, Orion-Electronika, Altex, Elesar-Grupp, Trade House Alfa-Komplekt ECB, Communication Systems Equipment, RTKT, GC Electromir, MTG, Electronintorg și altele.

Acestea și-au confirmat disponibilitatea de a furniza sute de cipuri diferite de marcă americană ca răspuns la solicitările din partea subsidiarelor Ruselectronics în martie-aprilie 2022. Unii furnizori ruși de cipuri au luat inițiativa și s-au adresat reprezentanților Ruselectronics pentru a-și face publicitate capacitățile, știind că se vor lupta să obțină cipuri.

Canalele de aprovizioanare

În martie 2022, centrul de design rus Kristal a scris o scrisoare unui reprezentant Ruselectronics, informându-l că are canale de aprovizionare pentru componente electronice importate de la Texas Instruments, Analog Devices, Maxim, Microchip, Micron, NXP, Xilinx (AMD), Qorvo și Broadcom.

Kristal a oferit o întâlnire pentru a discuta despre cooperare. „Împreună cu partenerii străini, avem acces la distribuitori globali de componente electronice”, s-a lăudat CEO-ul Kristal, Leonid Zotov, într-un e-mail trimis în a 19-a zi a războiului pe scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei.

Cine se află în spatele furnizorilor precum Kristal? Printre proprietari se numără un general-maior rus pensionat, antreprenori mijlocii, un oligarh rus, precum și angajați ai companiilor unite în holdingul de stat Ruselectronics sau corporația rusă de apărare a statului, Rostec.

De exemplu, proprietarul lui Elsup este Vladislav Borodovițin. Potrivit paginii sale de Instagram, el a ocupat anterior o funcție de angajat al unui institut de cercetare controlat în comun de Rostec și compania de investiții Sistema, deținută de oligarhul rus Vladimir Yevtușenkov. Kristal este controlat și de Rostec și oligarhul Yevtușenkov.

Electronintorg face parte din filiala de stat a Rostec, Ruselectronics. Printre coproprietarii AST Components, i-am găsit pe generalul-maior rus în retragere Magomed Tolboev, care a fost și un aspirant politician, și pe fiul său Ruslan.

Cipuri americane în rachetele rusești

Propunerile comerciale trimise de furnizorii ruși la cererea Ruselectronics au inclus componente electronice americane utilizate în rachetele și alte arme rusești.

Printre oferte, Kyiv Independent a identificat o serie de cipuri americane care au fost găsite în Kinjal – rachete balistice rusești care transportă un focos de aproape 500 de kilograme folosite în lovituri asupra Kievului și a altor orașe ucrainene, ucigând civili.

Potrivit informațiilor, companiile intermediare ruse au fost, de asemenea, gata să furnizeze cipuri americane care sunt utilizate în rachetele rusești Kalibr și R-77, precum și în sistemul Tornado-G capabil să lanseze 40 de rachete simultan și în Giatsint-S, un tun montat pe tanc.

Deși e-mailurile Ruselectronics scurse nu se extind dincolo de mai 2022, intermediarii ruși nu și-au epuizat capacitatea de a aproviziona industria rusă de apărare cu cipuri occidentale.

The Kyiv Independent a reușit să obțină registre fiscale rusești din 2024 cu o listă de contractori pentru o subsidiară a Ruselectronics: Istok Research and Production Corporation.

Ucrainenii au comandat cipuri americane prin furnizori ruși

În 2024, Istok a continuat să primească provizii de la majoritatea furnizorilor ruși de circuite importate pe care i-am întâlnit în e-mailurile scurse. The Kyiv Independent a decis să încerce să comande cipuri americane prin furnizorii ruși în februarie 2025 – și a avut succes.

Pentru a confirma că fluxul de cipuri occidentale către Rusia nu este o ficțiune, am efectuat un experiment sub acoperire. The Kyiv Independent a preluat rolul unui angajat al unei adevărate subsidiare a Ruselectronics, întreprinderea de cercetare și producție Almaz, care produce sisteme electronice pentru echipamente militare.

În mod surprinzător, cel mai dificil aspect al experimentului a fost crearea unui cont de e-mail cu un serviciu de e-mail rusesc, deoarece acestea sunt blocate în Ucraina. După ce s-a făcut asta, a fost ușor să încerci să cumperi cipuri occidentale interzise în Rusia.

The Kyiv Independent a pregătit o cerere comercială în numele lui Almaz, solicitând circuite produse de companii cu sediul central în SUA și a trimis cererea către peste 20 de furnizori ruși de cipuri americane.

Zece dintre ei au răspuns, confirmându-și capacitatea de a livra cipurile necesare. Companiile ruse Imotek, AST Components, Elsup, Altex, RTKT și Vneshtekhsnab au confirmat că sunt gata să livreze cipuri în 1,5 până la trei luni.

Modern Digital Technologies, Electromir și Imotek și-au trimis ofertele, precizând anii de producție de cip. Acestea au inclus cipuri de la Analog Devices, Texas Instruments și Atmel fabricate în 2022-2024.

Companie din Rusia cu milioane de cipuri occidentale

Una dintre companiile rusești, Elesar-Grupp, a trimis o listă completă a cipurilor pe care le avea în prezent în depozit, indicând cantitatea acestora. Erau milioane de cipuri de branduri renumite americane și europene.

Lista, furnizată Kyiv Independent atunci când a contactat sub pretextul unui angajat al Almaz, includea cipuri de la producătorii americani Analog Devices, Texas Instruments, Microchip Technology, Xilinx (AMD), ON Semiconductor, Intel, Dutch NXP, german Infineon și multe altele.

Printre acestea s-au numărat cele folosite în rachetele rusești și dronele de atac. În al patrulea an al războiului pe scară largă al Rusiei în Ucraina, acele cipuri americane și europene sunt încă disponibile firmelor intermediare ruse și, prin intermediul acestora, producătorilor de arme ruși.

Din cauza interdicțiilor stricte de export impuse după începerea invaziei la scară largă, producătorii de cipuri occidentali au oprit livrările directe către Rusia și au interzis distribuitorilor oficiali să-și furnizeze piesele companiilor ruse.

Ciprurile ajung în Rusia din China și Hong Kong

În schimb, cipurile occidentale intră în Rusia prin țări terțe care nu au impus restricții. Principalii furnizori de cipuri americane către Rusia sunt China și Hong Kong.

Datele vamale de la începutul invaziei la scară largă în februarie 2022 arată că zeci de companii, în principal înregistrate în Hong Kong și China, au trimis cipuri occidentale comercianților ruși de componente electronice care cooperează cu holdingul Ruselectronics.

Companiile sunt fie furnizori chinezi de microelectronice occidentale cu mulți ani de experiență, fie entități nou înființate, fără site-uri web și informații publice de contact. Potrivit ImportGenius, vânzătorul de componente electronice Analog Technology din Hong Kong a furnizat cipuri occidentale companiilor rusești Modern Digital Technologies și Imotek din 2022.

Tehnologia analogică cu sediul în Hong Kong a fost înființată în 2011 și se poziționează ca vânzător de cipuri „dintre toate mărcile renumite din întreaga lume”. Conform datelor comerciale, a furnizat firmelor rusești toate mărcile de cipuri americane și europene binecunoscute, în ciuda restricțiilor de export din Vest.

O altă companie cu sediul în Hong Kong, Icscan Electronic, înregistrată în 2022, se prezintă ca un „furnizor internațional important de servicii de achiziție unică de componente electronice” și a vândut cipuri ale diferitelor mărci americane rusului Elsup.

China Berton Electronics, care pretinde a fi „un agent de componente electronice ale unor mărci binecunoscute”, a vândut cipuri de marcă occidentală către Russian Modern Digital Technologies. La rândul lor, companiile rusești Elsup, Modern Digital Technologies, Imotek și alți comercianți de cipuri au revândut circuitele importate holdingului Ruselectronics.

Cipurile americane, produse în Vietnam, Taiwan sau Filipine

Datele oferă informații despre veriga din lanțul care aduce cipuri americane în Rusia, în ciuda interdicțiilor de export. În acest lanț, furnizorii chinezi revând cipurile cumpărătorilor ruși care apoi le furnizează industriei ruse de apărare.

Conform înregistrărilor vamale, cipurile americane sunt produse în diferite țări, inclusiv SUA, China, Taiwan, Malaezia, Filipine și altele. Cu alte cuvinte, unele dintre aceste cipuri au fost cel mai probabil fabricate în fabrici americane situate în afara SUA. „

„Producătorii-cheie occidentali au mai multe unități de producție în țări precum China, Vietnam, Filipine, Malaezia și câteva în Thailanda și Taiwan.

„Unele dintre acestea sunt fabrici chineze care lucrează sub licență, în timp ce altele sunt companii mamă”, spune Erlend B Bjortvedt, fondatorul Corisk, o companie de consultanță din Oslo care explorează sancțiunile și evaziunea sancțiunilor. Bjortvedt adaugă că „acest lucru nu le reduce obligațiile de a urma sancțiunile”.

Sancțiunile suplimentare asupra companiilor străine care ajută Rusia să obțină componente de arme rare, precum și o conformitate sporită de către producătorii occidentali, sunt doi pași cheie pentru a reduce astfel de livrări, spun experții.

Multe firme nu sunt sub încă sub sancțiunile SUA

„Când un produs care este interzis spre vânzare în Rusia, conform regulilor SUA, trece din China în Rusia, aceasta nu este o încălcare din perspectiva Chinei. Cu toate acestea, ar fi o încălcare a sancțiunilor din punctul de vedere al SUA. De aceea, companiile chineze care furnizează microelectronice Rusiei apar pe listele de sancțiuni ale SUA”, explică Vladislav Vlasiuk, comisarul prezidențial al Ucrainei pentru politica de sancțiuni.

Este de remarcat faptul că jumătate dintre furnizorii chinezi de cipuri ai holdingului Ruselectronics identificați de Kyiv Independent, precum și cumpărătorii lor ruși, nu sunt încă sub sancțiunile SUA.

Adică, activitățile lor nu au fost încă observate de autoritățile de sancțiuni autorizate din SUA. The Kyiv Independent a contactat zeci de companii chineze menționate în acest articol pentru comentarii, dar nu a primit niciun răspuns până la data publicării.

