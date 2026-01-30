Potrivit postului american de televiziune, Don Lemon (59 de ani) a fost arestat de autoritățile federale. Nu era clar imediat motivul arestării jurnalistului, dar Departamentul pentru Justiţie l-a amenințat anterior cu formularea unor acuzaţii împotriva lui după ce a transmis în direct un protest care a avut loc săptămâna trecută într-o biserică din St. Paul, capitala statului Minnesota.

„În loc să investigheze agenţii federali care au ucis doi protestatari paşnici din Minnesota, Departamentul pentru Justiţie al lui Trump îşi dedică timpul, atenţia şi resursele acestei arestări, iar aceasta este adevărata acuzaţie de încălcare a legii în acest caz”, a declarat Abbe Lowell, avocatul jurnalistului.

„Acest atac fără precedent asupra Primului Amendament şi încercarea transparentă de a distrage atenţia de la numeroasele crize cu care se confruntă această administraţie nu vor rezista. Don va contesta aceste acuzaţii cu fermitate şi în mod exhaustiv în instanţă”, a adăugat avocatul.

Procurorul general al Statelor Unite, Pam Bondi, a anunțat vineri că a ordonat arestarea lui Don Lemon în legătură cu „atacul” din 18 ianuarie asupra unei biserici din St. Paul, când protestatarii au perturbat o slujbă religioasă ținută de un preot care, potrivit lor, a lucrat pentru Serviciul Federal pentru Imigrație și Controlul Vămilor (ICE).

În afară de Lemon, au fost arestate trei persoane, printre care o jurnalistă independentă și un fost candidat democrat la Camera Reprezentanților.

„Don este jurnalist de peste 30 de ani, iar munca sa, protejată de Constituție, în Minneapolis, nu este diferită de ceea ce a făcut întotdeauna”, a subliniat avocatul Abbe Lowell.

Serviciul Federal pentru Imigrație și Controlul Vămilor desfășoară de câteva săptămâni o operațiune de amploare în Minnesota, unde moartea a doi cetățeni americani, Renee Good și Alex Pretti, ambii uciși de agenți ICE, a amplificat tensiunile.