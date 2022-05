Jurnalul de război al unui băiețel de 8 ani, rănit în bombardamente: „Mi-au murit bunicii, cei doi câini și iubitul meu oraș Mariupol”

„De la 24 februarie și până acum, mi-au murit cei doi câini, bunica Halia și iubitul meu oraș Mariupol”, a scris Yehor, în jurnalul pe care îl ține de când se ascunde alături de familie în adposturile antibombă din orașul-port asediat de mai bine de două luni, devenit azi o ruină.

Bunicul micuțului a murit și el, scrie copilul, pe 25 martie.

A doua zi a fost rănit și el, sora de 15 ani și mama lui, 38 de ani: „Eu am o rană la spate. Pielea surorii mele este arsă. Mama are o lovitură la cap și o gaură de glont în picior. Stăm la rând, să fim pansați”.

‘Since Feb 24, my two dogs have died, and my grandma Halya, and my beloved Mariupol, wrote 8yo Yehor in his diary while hiding from Russian bombs. His grandpa died too. He, his sister, and their mother were wounded.



