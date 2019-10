De Daria Maria Diaconu,

Colonel Cristian Radu, prim adjunct al șefului IGSU, a explicat că imaginile respective, care au fost difuzate de Libertatea, nu au fost făcute publice pentru că „nu dăm din oficiu imagini care pot avea impact emoțional major asupra populației”.

Întrebat de jurnaliști cine a decis ca aceste imagini să nu ajungă la Raed Arafat, acesta a răspuns:

„Nu a fost o decizie în acest sens…Nu știu ce este normal sau nu este normal, repet, filmul este în formă originală acum, dar n-a fost o decizie, asta vă spun cu certitudine. În ceea ce mă privește, eu am solicitat de la Inspectoratul București Ilfov imaginile, eu le-am analizat împreună cu colegi de-ai mei, dar nu am ordonat nimănui, nu am counicat nimănui sau nu am rugat pe nimeni să nu le difuzeze către terți”

Colonelul Cristian Radu

La întrebarea despre cine a decis ca publicul din România să nu cunoască aceste imagini, Cristian Radu a explicat:

„Niciodată din oficiu nu dăm, am spus asta, o mai precizem și o subliniez în același timp, nu dăm din oficiu imagini care pot avea impact emoțional major asupra populației. Nimănui. dar și de la Colectiv am furnizat imagini, au fost postate… Filmul în întregul lui (n.r. de ce nu a fost difuzat) pentru că nu am făcut asta niciodată, repet, la nicio intervenție de amploare. Îmi cereți o explicație pe care au nu am cum să v-o funizez decât în ceea ce înseamnă persoana mea și funția pe care eu o îndeplinesc. Funcția pe care o îndeplinesc eu se referă la coordonarea acțiunilor operative ale unităților subordonate Inspectoratului general și nu iau decizii cu privirea la comunicarea publică sau la alte… Nu a fost o decizie în acest sens, pentru că eu nu am ca atribuție această problemă de comunicare publică. Asta vă spun”.

