„Sunt încântată că am sub patronaj Rugby Football League şi England Rugby. Două organizaţii fantastice, care se dedică valorificării puterii pe care sportul o poate avea în reunirea comunităţilor şi în a-i ajuta pe oameni să crească”, a notat Kate Middleton pe Twitter.

Palatul Kensington a spus că rolul se aliniază îndeaproape cu „pasiunea ei de lungă durată pentru sport și cu beneficiile pe care le poate oferi pe tot parcursul vieții”.

„Suntem cu adevărat onorați de numirea Ducesei de Cambridge drept Patron Regal al Rugby Football League. Așteptăm cu nerăbdare să lucrăm cu Ducesa în anii următori și știu că toate nivelurile sportului nostru o vor primi în familia Rugby League”, a spus și Ralph Rimmer, director executiv al Rugby Football League.

I am so thrilled to become Patron of the @TheRFL and @EnglandRugby ????????



Two fantastic organisations who are committed to harnessing the power that sport can have in bringing communities together and helping individuals flourish. pic.twitter.com/voctCHx7BA