„Jamie și Katie s-au depărțit”, a declarat o sursă de divertisment muzical. Cuplul a luat-o pe drumuri separate încă din luna mai a acestui an. Cei doi nu au avut nicio reacție cu privire la acest subiect.

Știrile despre despărțirea lor vin la trei zile după ce Foxx a fost surprins de mână cu cântăreața Sela Vave, vineri seară, în timp ce aceștia au plecat de la clubul de noapte Bootsy Bellows din Los Angeles.

Vave, cântăreț / compozitor și model, este cel mai nou artist al producătorului de discuri. „Este doar o fată pe care o ajută, o tânără cântăreață”, a declarat o sursă, potrivit PEOPLE.

Un martor ocular care s-a aflat vineri seara la restaurantul La Esquina a declarat pentru PageSix că au auzi-o pe Holmes spunându-i unei prietene că ea și Foxx „nu mai sunt împreună de luni de zile”. Surse au spus atât pentru PageSix cât și pentru E! Știri că cei doi au încetat să se vadă din mai. Foxx, în vârstă de 51 de ani, și Holmes, de 40 de ani, au fost văzuți împreună la Gala Met, pe 6 mai.

La Gala Met, cuplul de atunci s-a pozat împreună pentru prima dată la un eveniment public și au fost văzuți râzând și ținând mâna în videoclipuri postate pe Instagram Stories ale designerului Zac Posen.

În aprilie, un apropiat al cuplului a declarat că Foxx și Holmes încercau să-și facă timp reciproc cât mai mult posibil.



„Când își pot petrece timpul împreună, o fac. Când sunt ocupați și nu pot, nu. Sunt doi adulți care se bucură de compania celuilalt și au timp îndelungat ”. Foxx și Holmes și-au făcut relația publică mai mult în ultimele luni, iar la finalul anului 2018 aceștia au făcut o ieșire cu iahtul la Miami, urmată de o excursie cu jet ski a doua zi.

În ianuarie, o sursă a spus că aceștia au găsit un echilibru în relația lor, având în vedere că sunt foarte ocupați cu cariera lor. „Katie și Jamie se văd cât se poate de des”, a spus sursa comună. „Se cunosc de ani buni și amândoi s-au dovedit a fi niște părinți grozavi, așa că au și asta în comun. Sunt dedicați carierei lor. În plus, își dau spațiul reciproc”.

Foxx și Holmes au ajuns împreună pe ringul de dans la Apollo în cadrul evenimentului Hamptons din East Hampton, New York în 2013, la puțin peste un an după ce Holmes și Tom Cruise s-au despărțit în 2012, după șase ani de căsătorie.

