Pentru clienții lanțului de supermarketuri Kaufland se anunță o modificare importantă: începând din martie, miercurea nu vor mai găsi pliantele în cutia poștală.

Câți bani câștigă Kaufland după schimbarea zilei când trimite pliantele

Timp de aproape 20 de ani, cataloagele promoționale Kaufland au fost livrate întotdeauna în aceeași zi. Acest lucru se schimbă acum: din martie 2026, pliantele publicitare Kaufland nu vor mai ajunge în cutiile poștale miercurea, ci sâmbăta.

Potrivit publicației Lebensmittel Zeitung, această schimbare va afecta aproximativ 25 de milioane de gospodării.

În spatele deciziei este un calcul economic dur. Deutsche Post ajunsese să dețină un monopol de facto pentru distribuirile de miercuri, după ce multe pliante publicitare de anunțuri au fost desființate. Rezultatul: tarife consistente, de circa 60 de euro, pentru 1.000 de exemplare – aproximativ dublu față de costurile distribuției directe.

Prin trecerea la distribuția directă de sâmbătă, filiala grupului Schwarz economisește, potrivit informațiilor din industrie citate de Lebensmittel Zeitung, o sumă de ordinul zecilor de milioane de euro. Acesta este un element important într-o perioadă economică dificilă pentru companie.

Sâmbăta devine noua zi a pliantelor Kaufland

„Astfel, clienții noștri au posibilitatea să se informeze despre ofertele noastre încă din weekend”, a justificat sediul central Kaufland din Neckarsulm această schimbare. Într-adevăr, deși pliantele ajung sâmbăta alături de cele ale concurenței, costurile de distribuție sunt semnificativ mai mici.

Cifrele vorbesc de la sine: varianta online a pliantului este disponibilă încă de duminică și înregistrează, potrivit Kaufland, aproximativ cinci milioane de accesări pe săptămână. Și alți concurenți din sectorul supermarketurilor, precum Edeka, mizează tot mai mult pe ofertele digitale.

Mulți clienți se informează deja online, independent de pliantele tipărite. Așa cum relatează, printre altele, Wirtschaftswoche, numeroși comercianți trec chiar complet la cataloage digitale, printre care lanțul de supermarketuri Rewe și magazinul de bricolaj Obi.

Concret, schimbarea înseamnă că, din martie, cele 25 de milioane de pliante vor ajunge în cutiile poștale sâmbăta, nu miercurea. Totuși, cea mai importantă zi de promovare rămâne joia, iar ritmul campaniilor nu se modifică. În plus, distribuția de sâmbătă este considerată un avantaj pentru planificarea weekendului, deoarece consumatorii își pot pregăti mai bine cumpărăturile.

În paralel, Kaufland își extinde canalele digitale: pe lângă aplicație, există și abonamente WhatsApp pentru informarea privind promoțiile curente. Spre deosebire de Polonia, unde directorul pentru Germania, Stefan Hoppe, a renunțat complet la publicitatea pe hârtie, în Germania pliantele rămân – se schimbă însă fundamental modul în care ajung la clienți.

Tal Berkovich, ultima postare înainte să moară: „Acasă". Ce imagine le-a arătat fanilor fosta concurentă de la „Chefi la cuțite"
