Este vorba despre un terminal amplasat la intrarea în magazin (zona de reciclare), care permite clienților să își comande în avans carnea, mezelurile, brânzeturile și peștele, evitând astfel să mai stea la coadă.

Cum funcționează sistemul

Prin intermediul unui ecran tactil cu meniu în germană și engleză, clienții selectează produsele și cantitățile dorite. Odată finalizată selecția, aparatul emite un bon cu numărul de ordine, iar comanda este transmisă instantaneu pe cântarul angajaților de la vitrină.

În timp ce clientul își face restul cumpărăturilor prin magazin, personalul pregătește pachetul. Când comanda este gata – proces care durează de obicei sub 10 minute (mai rapid decât estimarea inițială de 12 minute) – numărul de ordine este afișat pe un ecran în zona de ridicare.

Dacă clientul nu ajunge imediat, pachetul este păstrat în siguranță într-o vitrină frigorifică.

Detalii și avantaje

Cost: Serviciul este „complet gratuit".

Personalizare: Există o secțiune de „Note" unde se pot adăuga cerințe speciale pentru fiecare articol.

Limitări: O comandă trimisă nu mai poate fi anulată de la terminal.

Locația pilot: Magazinul din Rottweil a fost ales datorită fluxului mare de clienți și a faptului că aceștia sunt deja familiarizați cu tehnologia (utilizând frecvent casele self-checkout și scanerele mobile).

Poziția companiei și planurile de viitor

Kaufland subliniază că acest terminal este un serviciu suplimentar menit să economisească timp și să fie mai pragmatic decât precomenzile clasice, însă nu înlocuiește interacțiunea umană; clienții care doresc consultanță detaliată o pot primi în continuare direct de la angajați.

Datorită succesului înregistrat și a adoptării rapide de către clienți, proiectul pilot (programat inițial să se încheie la sfârșitul lunii februarie) va fi prelungit.

Mai mult, Kaufland intenționează să diversifice gama de produse disponibile pentru precomandă și să extindă acest sistem și în alte orașe, inclusiv în Dresda.

