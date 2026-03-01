„Dictatorul vânător de dictatori. Totalitarismul feroce al conducerii Iranului este echivalent cu totalitarismul nazist, care nu a cedat nici când a murit Hitler; în locul național-socialismului, religia musulmană dusă la extrem. Corpul Gardienilor Revoluției Islamice = SS. Disprețul și cruzimea cu care omoară zeci de mii de iranieni, demne de Führer”, a scris CTP pe Facebook duminică, 1 martie.

Apoi s-a referit la fostul președinte venezuelean Nicolas Maduro și la fostul lider suprem al Iranului, Ali Khamenei, ambii înlăturați de la putere: „Trump este un dictator dezgustător. E foarte departe de a fi un nou F.D. Roosevelt. Nu pentru a instala democrația a atacat Iranul sau Venezuela. Dar, fapt este că a anihilat doi dictatori scăldați în sânge și droguri. Istoria lucrează și așa”.

Amintim că Maduro a fost răpit de trupele militare ale SUA pe 2 ianuarie, direct din reședința sa de la Caracas, și dus în Statele Unite pentru a fi judecat pentru narcoterorism.

După nici două luni, pe 28 februarie, liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, aflat la putere din 1989, a fost asasinat după atacurile cu rachete ale Israelului și SUA care au vizat reședința prezidențială din Teheran. Asta deși informațiile inițiale susțineau că Ali Khamenei a fost scos din capitala Iranului și dus într-un loc sigur înainte ca Palatul Prezidențial să fie lovit cu rachete.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE