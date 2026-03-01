Maria este un avatar creat de echipa Libertatea cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Horoscop 2-8 martie 2026 pentru Berbec

Săptămâna aceasta este dedicată creșterii tale interioare și introspecției. Conversații profesionale neașteptate te vor face să îți regândești planurile. Nu te grăbi să schimbi totul acum, ci doar ajustează strategia pentru rezultate mai bune.

Horoscop 2-8 martie 2026 pentru Taur

E timpul să pui ordine în documentele și deciziile legate de casă pe care le-ai tot amânat. La serviciu, mare atenție la diplomație, deoarece tensiunile pot escalada rapid. Evită să iei decizii majore sub impulsul momentului sau al nervilor.

Horoscop 2-8 martie 2026 pentru Gemeni

Eclipsa pune accentul pe familie și locuință, fiind posibile mutări sau renovări neprevăzute. Atmosfera în cămin poate deveni tensionată din cauza unor revelații emoționale. Va trebui să dai dovadă de o diplomație de fier pentru a păstra armonia cu rudele.

Horoscop 2-8 martie 2026 pentru Rac

După o perioadă de agitație, te bucuri în sfârșit de o pauză binemeritată și de liniște. Toate grijile care te apăsau încep să se risipească, lăsând loc relaxării. Profită de acest moment pentru a respira ușor și a te reconecta cu tine.

Horoscop 2-8 martie 2026 pentru Leu

Creativitatea ta atinge cote maxime, fiind momentul ideal să lansezi proiectele pe care le țineai în sertar. Ai încredere deplină în intuiția ta, care te va ghida corect chiar și în cele mai încurcate situații. Succesul este la doar un pas distanță.

Horoscop 2-8 martie 2026 pentru Fecioară

Eclipsa din zodia ta marchează un punct culminant, forțându-te să închei capitolele toxice din ultimele șase luni. Vei simți o nevoie acută de schimbare, fie că e vorba de stil, job sau relații. Organizează-ți spațiul și mintea pentru un nou început.

Horoscop 2-8 martie 2026 pentru Balanță

Anumite secrete din trecut revin acum la suprafață și cer o rezolvare definitivă. Deși pot apărea mici întârzieri la locul de muncă, acestea nu vor bloca succesul final. Nu te teme să renunți la ambițiile vechi care nu te mai reprezintă.

Horoscop 2-8 martie 2026 pentru Scorpion

Urmează o săptămână a deciziilor grele, care îți vor trasa parcursul pentru următoarea perioadă. Cariera este în prim-plan, mai ales dacă ai de susținut o prezentare sau un discurs public. Este șansa ta să ieși în față și să strălucești.

Horoscop 2-8 martie 2026 pentru Săgetător

Schimbări majore se prefigurează la orizont, de la promovări până la ideea de a porni pe cont propriu. Succesele tale sunt acum vizibile pentru toată lumea, deci fii atent la imaginea ta publică. Reputația va fi cel mai de preț bun al tău.

Horoscop 2-8 martie 2026 pentru Capricorn

Te concentrezi pe acorduri importante și pe finalizarea unor cursuri sau proiecte academice. Chiar dacă eventualele călătorii nu vor decurge conform planului, experiențele câștigate vor fi extrem de prețioase. Analizează cu mare atenție orice contract înainte de a semna.

Horoscop 2-8 martie 2026 pentru Vărsător

Martie debutează pentru tine cu o explozie de idei inovatoare și entuziasm intelectual. Notează-ți toate gândurile, deoarece unul dintre aceste concepte ar putea să îți schimbe radical viața. Mintea ta lucrează acum la o viteză uimitoare.

Horoscop 2-8 martie 2026 pentru Pești

Intuiția ta este aproape profetică săptămâna aceasta, așa că bazează-te pe ea în deciziile profesionale. O ofertă surpriză apărută la mijlocul săptămânii, deși riscantă, te poate conduce spre adevărata ta vocație. Schimbarea de carieră este foarte aproape.

