Formator de traineri și membru onorific al Asociației Internaționale de Psihologie, Nutriție, Sport și Fitness, Răzvan Șindelaru a stat de vorbă cu Libertatea atât despre cariera lui, cât și despre cartea scrisă, dar a și oferit unele sfaturi importante de nutriție.

Succesul în sport nu vine peste noapte

Libertatea: Dacă ar fi să rezumi în câteva cuvinte, care a fost motivația principală pentru care ai vrut să scrii această carte?

Răzvan Șindelaru: Întotdeauna am simțit că nu suntem aici doar pentru noi înșine, ci și pentru a-i ajuta pe ceilalți. Această idee mi-a fost insuflată încă din copilărie de tatăl meu, care spunea că un om, pentru a se simți cu adevărat împlinit, ar trebui să facă măcar unul dintre următoarele lucruri: să scrie o carte, să planteze un copac sau să aibă copii.

Pentru mine, cartea a devenit modul prin care pot lăsa ceva util în urmă, ceva care să continue să ajute și după ce eu nu voi mai fi. Am regăsit aceeași idee exprimată și în cuvintele lui Horace Mann: „Be ashamed to die until you have won some victory for humanity”. Cred că fiecare dintre noi poate câștiga o mică victorie pentru ceilalți, iar aceasta este a mea.

– Privit din exterior, sportul de performanță pare glorie și medalii. Cum arată, de fapt, partea grea, pe care nu o vede aproape nimeni?

– Succesul este ca vârful unui aisberg. Toată lumea vede partea mică, aflată la suprafață: medaliile, trofeele, fotografiile… Dar ceea ce îl susține este masa uriașă invizibilă de dedesubt: anii de muncă, sacrificiile, rutina zilnică și momentele în care continui chiar și atunci când nimeni nu te vede.

În viață există două tipuri de oameni care pornesc, de fapt, din același aluat. Cu toții avem potențialul de a deveni campioni într-o formă sau alta. Diferența este că unii rămân pe traseu atunci când devine greu, iar alții se opresc pe parcurs. De multe ori, cei care renunță ajung să privească performanța din afară și să o analizeze, pentru că de pe margine totul pare mai simplu. Nu întâmplător, fiecare meci are milioane de antrenori și arbitri în tribune. Campionii sunt cei care aleg să rămână în teren!

– Ce te-au învățat competițiile despre tine, ca om, nu ca sportiv, chiar și atunci când nu ai câștigat locul pe care ți-l doreai?

– Întotdeauna am observat că înveți mai mult atunci când pierzi decât atunci când câștigi. În primul rând, înveți că în sport, la fel ca în viață, lucrurile nu sunt întotdeauna corecte. Nu câștigă mereu cel mai bun, de aceea există și expresia: „Fie ca cel mai bun să câștige”. Este o dorință, nu o garanție!

Competițiile te învață să nu te aștepți ca totul să fie drept sau previzibil. Te pregătești cât poți de bine, dai tot ce ai mai bun, iar uneori tot nu câștigi. Dar asta nu este un capăt de drum, ci o lecție. Dacă ai pierdut, nu înseamnă că nu ai câștigat ceva: experiență, maturitate, sentimente.



În același timp, sportul te învață umilința. Chiar și atunci când câștigi, este important să nu îți crești egoul, pentru că nimeni nu rămâne permanent în vârf. Oricine este astăzi sus, mâine poate fi jos. Toți, mai devreme sau mai târziu, ne retragem, pentru că vine momentul în care trebuie să îți accepți limitele.

În esență, sportul este despre respect: respect față de tine, față de adversari și față de proces. Te învață să gestionezi presiunea, să îți păstrezi identitatea dincolo de rezultat și să rămâi om, indiferent de podium. De aceea spun că o competiție este, de fapt, o lecție de viață în miniatură.

Sfaturi pentru persoanele care merg la sala de fitness

– Ce sfaturi ai pentru tinerii care se apucă acum să meargă la sala de fitness? S-a dezvoltat tot mai mult această zonă de sport în România în ultimii ani.

– Asta încerc să transmit tuturor, nu doar sportivilor, ci oamenilor în general: să își privească acțiunile de astăzi prin prisma viitorului. Multe lucruri sunt tentante pe moment, dar nu toate sunt benefice pe termen lung.

De aceea cred că drumul cel mai scurt este cel lent. Construirea cere răbdare, consecvență și echilibru. Așa cum spuneau bătrânii: graba strică treaba. Dacă ai răbdare și continui pas cu pas, ajungi acolo unde ți-ai propus într-un mod solid și durabil.

– Poate fi considerat mersul la sala de fitness un sport sau un fel de dietă? Mulți oameni afirmă că merg la sală pentru a slăbi.

– Cred că sala este doar o parte din drum, nu soluția în sine. În lumea modernă, în care majoritatea joburilor sunt sedentare, mișcarea nu mai vine natural, din activitățile zilnice, ci trebuie căutată și planificată. Sala de fitness devine astfel un loc în care intri într-un ritm, într-o rutină, într-un mod conștient de a avea grijă de sănătatea ta.

În același timp, mersul la sală te face să înțelegi cât de mult efort presupune construirea unui corp sănătos. Când vezi cât de greu se obțin rezultatele, îți vine mult mai greu să îți sabotezi munca prin alegeri nesănătoase. Este ca vorba aceea: cine își cară singur apa prețuiește fiecare picătură.

Sportul nu te slăbește direct, pentru că slăbirea depinde în primul rând de alimentație, dar te ajută enorm în acest proces. Te echilibrează, îți reduce poftele și îți crește controlul asupra propriilor alegeri. Studiile arată că persoanele active au semnificativ mai puține pofte alimentare și o capacitate mai bună de a-și menține disciplina.

Așadar, sala de fitness nu este o dietă și nici doar un sport, ci un instrument care te ajută să construiești un stil de viață sănătos.

Suplimentele pot ajuta, dar nu pot înlocui alimentele

– În ultimii ani s-a dezvoltat foarte mult zona de nutriție sportivă, iar tot mai multă lume ia suplimente alimentare. Ce sfaturi ai pentru persoanele care adoptă o astfel de alimentație?

– După cum le spune și numele, suplimentele doar suplimentează, nu sunt elementul principal. Problema nu este suplimentul în sine, ci momentul în care acesta ajunge să înlocuiască procesul. Când nu mai spunem „îmi îmbunătățesc somnul și folosesc un supliment dacă este nevoie”, ci „iau ceva ca să pot continua să dorm prost”, atunci apare dezechilibrul.

Oamenii au căutat dintotdeauna scurtături, iar astăzi nu este diferit. Doar limbajul s-a schimbat. În loc de simboluri avem grafice, în loc de manuscrise avem podcasturi, în loc de maeștri avem experți cu cod de reducere, dar promisiunea rămâne aceeași: că poți obține rezultate fără proces.

În realitate, maturizarea începe în momentul în care accepți că nu există soluții magice, ci doar adevăruri simple și uneori incomode: somn suficient, alimentație corectă, mișcare și consecvență. Suplimentele pot ajuta, dar nu pot înlocui aceste lucruri.

– Când nu ești în plin circuit competițional, ce rămâne din sport în viața ta de zi cu zi?

– Este dificil să te dezvolți pe toate planurile în același timp. În primii ani ai vieții te concentrezi mai mult pe tine, pe construirea propriei persoane. Cum spun și în carte, simt că primii 40 de ani i-am trăit în mare parte pentru mine, iar de acum sper să mai am șansa de a trăi încă pe atât pentru ceilalți, aducând valoare și bucurie în viața lor. Nu doar prin exemplul personal sau prin faptul că arăt că se poate, ci mai ales prin cunoaștere: prin demontarea miturilor, clarificarea confuziilor și transmiterea unor informații utile, dar mai puțin cunoscute.

Încerc să mă dezvolt tot mai mult pe partea de cunoștințe, nu doar pe cea fizică. După o anumită vârstă, obiectivul principal nu mai este să fii mai bun decât ieri din punct de vedere estetic sau performativ, ci să îți menții sănătatea și funcționalitatea. În schimb, dezvoltarea intelectuală nu are limită de vârstă. Informația este astăzi accesibilă oricui, iar tot ce trebuie este curiozitatea.

De aceea îi încurajez pe oameni să fie curioși și să își pună întrebări. Întrebările deschid drumul către răspunsuri, iar în acele răspunsuri se află, de multe ori, un mod de viață mai bun.

