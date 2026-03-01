Amir Kiarash: „Vestea morții lui Ali Khamenei, o zi pe care n-o uit”

Israelul și SUA au atacat sâmbătă, 28 februarie, capitala Iranului, Teheran, declanșând o stare de alertă în țară. Teheranul a reacționat rapid. Armata israeliană a lansat sute de rachete balistice din Iran spre teritoriul israelian. Sirenele au sunat în mai multe orașe, iar sistemele de apărare aeriană au fost activate la capacitate maximă. Conflictul s-a extins rapid în regiune. Au fost raportate atacuri în Bahrain, Abu Dhabi, Kuweit și Qatar.

Televiziunea de stat iraniană a anunțat moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, care a condus țara timp de 36 de ani. Fiica, ginerele și nepoata sa au murit.

Amir Kiarash, singurul jurnalist român de origine iraniană, a spus că este „cea mai bună știre” pe care a auzit-o legată de Iran din 1992, anul în care a venit în România. El a remarcat și modul în care a fost făcut anunțul la televiziunea națională iraniană, pe care îl compară cu stilul regimurilor dictatoriale.

„Sunt momente de care îți vei aminti pentru tot restul vieții. Adică și după 20-30 de ani vei putea povesti, cu lux de amănunte, unde erai, ce făceai, când s-a întâmplat acel lucru. Pentru mine, vestea morții lui Ali Khamenei intra în categoria asta. Faptul că știrea a fost oficializată de televiziunea națională, în stil teatral, după modelul Coreei de Nord, nu face decât să mă bucure și mai mult”, a scris Amir Kiarash.

Regrete și acuzații dure

În mesajul său, jurnalistul spune că regretă faptul că liderul iranian „a prins 86 de ani” și că ar fi vrut să-l vadă „suferind într-o închisoare”. El susține că moartea acestuia ar fi fost prea rapidă, raportat la suferința provocată în decenii de conducere.

„Am și ceva regrete: că un astfel de om malefic, care a influențat destinele milioanelor de oameni, a prins 86 de ani pe pământul ăsta. Și aș fi vrut, într-o lume perfectă, să-l văd suferind într-o închisoare, măcar 10-15 ani. Așa, devenind carne tocată într-o fracțiune de secundă, a scăpat mult prea ieftin, comparativ cu durerea inimaginabilă pe care a provocat-o.”

Amir Kiarash afirmă și că „98% dintre iranieni se bucură astăzi” de moartea lui Ali Khamenei. Este o opinie personală, dar iranienii au ieșit pe străzile din Teheran și alte orașe din Iran în noaptea de 28 februarie, celebrând vestea morții liderului suprem Ayatollah Ali Khamenei.

Ali Khamenei a condus Iranul din 1989, după moartea ayatollahului Ruhollah Khomeini. Ca lider suprem, a avut ultimul cuvânt în toate deciziile majore ale statului: politică externă, armată, sistem judiciar și servicii secrete. Mandatul său a fost marcat de sancțiuni internaționale, proteste interne reprimate dur și conflicte regionale.

La finalul mesajului său, jurnalistul a încheiat într-un ton extrem de dur:

„Una peste alta: o zi memorabilă pentru omenire. Un alt dictator, de categoria lui Hitler / Stalin, a fost aruncat la coșul de gunoi al istoriei. Dacă există un Dumnezeu / Allah, să-l judece pe Ali Khamenei în focurile iadului!”

