De Valentina Postelnicu,

„Am votat pentru o Românie puternică, în care fiecare cetățean este respectat, fiecare comunitate este respectată, unde, încet-încet, dincolo de creșterea economică, fiecare vom găsi posibilitatea de atinge dezideratele și scopurile în viața personală, în viața de familie și toți la un loc”, a afirmat Kelemen Hunor.

El a precizat că viitorul președinte trebuie să fie „un om echilibrat, extrem de bine pregătit, care să construiască și care să respecte limitele Constituției”. Întrebat dacă a găsit aceste calități la candidații rămași în cursă, Kelemen Hunor a răspuns: „Nimeni nu este perfect”.

Liderul UDMR a mai declarat că este este de părere că România va avea, în anii ce vin, o creștere economică substanțială.

„Eu cred că România, în anii care urmează, cu un efort substanțial poate să fie în regiune o țară care va avea creștere economică mai mare decât cea preconizată și avem nevoie de un președinte care are capacitatea de a crea consens în teme majore, în teme importante pentru societatea românească și eu aici aș enumera câteva: educație, infrastructură rutieră și feroviară, agricultură, sănătate și drepturile minorităților naționale, acele garanții instituționale care înseamnă și păstrarea identității naționale. Pentru aceste lucruri am votat”, a afirmat Kelemen.

Liderul UDMR a adăugat că fiecare cetățean are posibilitatea de a influența deciziile, iar mesajul său pentru maghiari este acela de a vota după convingerile proprii.

„Eu am spus că fiecare om care are drept de vot, influențează deciziile și are posibilitatea de a influența deciziile — și maghiarii, și românii, și țiganii, și sârbii, toți — fiecare să voteze după convingerile proprii și acest lucru spun și astăzi, în ziua votului”, a încheiat Kelemen Hunor.

