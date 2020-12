„Nu avem nimic de comentat, noi putem lucra cu amândoi (Orban şi Cîţu – n.r.). Mai departe, lucrurile se complică, fiindcă în acest moment noi considerăm că celelalte două funcţii politice din stat – cea de preşedinte al Senatului şi preşedinte al Camerei Deputaţilor – trebuie să revină celorlalte două formaţiuni care nu vin cu premierul”, a declarat Kelemen Hunor.

Potrivit acestuia, aici prima opţiune ar reveni USR PLUS, fiindcă a obţinut mai multe mandate.

„Dar după aceea urmează UDMR-ul, fiindcă nimeni nu are majoritate. Dacă USR-ul alege Camera Deputaţilor, putem merge noi la Senat, nu-i nicio problemă. Dacă alege USR-ul Senatul, nu-i nicio problemă, noi putem merge la Camera Deputaţilor, ca să fie un echilibru, să fie şi solidaritate, să creştem şi nivelul de încredere – asta este prima noastră variantă. Vom vedea mâine. Am înţeles că şi la USR PLUS este în acest moment o şedinţă în desfăşurare, cu două variante. Asta este varianta noastră”, a precizat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a adăugat că UDMR are un mandat flexibil de negociere şi consideră că înţelegerea în viitoarea coaliţie de guvernare trebuie să fie una „pe linie”.

„Sigur, este un mandat flexibil, noi putem discuta mai multe variante. Dar un singur lucru trebuie să fie clar pentru toată lumea – înţelegerea va exista când există înţelegere pe capăt de linie – ultimul ministru şi numărul secretarilor de stat. Atunci putem spune că am ajuns la o înţelegere. Nu putem rupe funcţiile politice – Cameră, Senat, prim-ministru, şi după aceea să vedem restul. (…) Noi avem un mandat flexibil, deci se pot echilibra pe parcurs anumite chestiuni şi pentru PNL şi pentru USR PLUS şi pentru noi”, a mai spus Kelemen Hunor.

Citeşte şi:

PNL merge la negocieri cu două variante de premier: Cîțu sau Orban

Vești bune din SUA: nu au fost raportate efecte secundare grave după vaccinarea anti-Covid a 1.600 de cadre medicale

Dorel Săndesc avertizează asupra raportărilor de infectări în scădere: „Este periculos să se inducă ideea că e mai bine. În realitate stăm foarte prost”

PARTENERI - GSP.RO Adevăratul motiv pentru care Raluca Arvat a plecat de la Pro TV după 20 de ani. A vrut să se afle de la ea

PARTENERI - PLAYTECH BOMBĂ! De unde a avut George Simion bani pentru a intra în politică. S-a aflat tot adevărul!

HOROSCOP Horoscop 17 decembrie 2020. Gemenii pășesc într-o nouă perioadă destul de importantă a vieții lor

Știrileprotv.ro Doliu în fotbalul românesc. Fostul atacant a murit de Covid-19 la 38 de ani

Telekomsport Medicul care a prezis pandemia de COVID-19 în 2017 a anunţat că urmează un nou dezastru: "O perioadă întunecată". Ce se poate întâmpla în 2021