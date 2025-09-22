Liderul UDMR spune care este „soluția corectă”

Kelemen Hunor a susţinut că „soluţia corectă” ar fi ca cei de la Curtea Constituţională să declare că legea privind modificarea condiţiilor de pensionare pentru procurori şi judecători este în acord cu legea fundamentală.

„Probabil că în acest moment soluţia mai bună ar fi ori declararea constituţională a legii ori o amânare (a pronunţării n.r.) fiindcă în momentul în care legea ar pica la Curtea Constituţională, legitimitatea coaliţiei va fi extrem, extrem de şubrezită. Guvernul a luat această decizie, dar în spatele Guvernului există o coaliţie. Nu mai poţi să ieşi în faţa oamenilor şi să explici toate celelalte măsuri spunând că: dom-le, am încercat toate variantele, toate formele şi nu putem legifera în această zonă (a pensiilor magistraţilor – n.r.)”, a declarat Kelemen Hunor la Euronews România.

Dacă legea va fi declarată neconstituțională, coaliția ar fi înțeleasă doar „politic”

Liderul UDMR a subliniat că „această coaliţie trebuie să meargă mai departe, dar o decizie a CCR ne-ar bloca”. „Hai să spunem că ne-ar bloca în ceea ce priveşte măsurile care trebuie luate şi trebuie luate echilibrat”, a adăugat el.

El spune că ar fi o problemă de credibilitate a coaliției în cazul în care legea va fi declarată neconstituțională.

„Eu nu vorbesc de demisie, fiindcă poate să rămână coaliţia, poate să rămână domnul Bolojan, poate să rămână cu un alt premier aceeaşi coaliţie. Când eu spun de legitimitate nu spun în sensul politic, pur şi simplu cum vei acţiona, ce credibilitate vei avea în faţa societăţii când nu ai putut rezolva o chestiune care e considerată injustă de societate, nedreaptă. Atunci, ce legitimitate ai să mai pui pentru alte categorii economice, sociale, de profesie, de orice natură, reforme, schimbări? Asta este problema, de credibilitate, că dacă noi am fi acum într-o situaţie, din punct de vedere al bugetului şi din punct de vedere economic extrem de bună, cu o creştere economică şi cu un deficit sub control, sub 3%, n-am avea o problemă”, a declarat Kelemen Hunor, pentru sursa citată.

Liderul UDMR consideră că ne așteaptă o „iarnă grea”

De asemenea, el a mai afirmat că pe români îi aşteaptă „o iarnă grea”, iar politicienii nu au voie să mintă cu privire la acest aspect.

„Ne aşteaptă o iarnă grea. Trebuie să spunem, nu avem voie să minţim. Şi atunci trebuie să protejez populaţia. Şi de aceea am propus de la 1 octombrie, încă şase luni, să prelungim această plafonare la adaosul comercial la acele produse care sunt în acest moment în lege”, a declarat Kelemen Hunor.