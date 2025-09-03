„Astăzi am discutat acel punct din pachetul 2, despre administrația locală și reforma în administrație locală, pe de o parte. Pe de altă parte, reducerile de personal. Deci ceea ce rămâne și a fost blocat, rămâne blocat încă vreo 10 zile, două săptămâni, fiindcă toată lumea dorește să ajungem la o soluție. Ținta este relativ simplă și clară și am discutat aceste aspecte, liniștit fiecare cu toate argumentele și de aceea și durat mai mult, fiindcă suntem într-un impas din care sunt convins că am ieșit și vom găsi acea soluție care poate fi agreată de toată lumea. Avem două săptămâni, asta am stabilit, până în 15 septembrie, să venim cu o soluție aplicabilă și justă, că trebuie o soluție justă”, a spus Kelemen Hunor, singurul președinte de partid care, de regulă, oferă explicații ample după discuțiile din interiorul coaliției.

Întrebat dacă Bolojan face compromisuri pentru a funcţiona coaliţia, după ce s-a spus că şeful Guvernului a ameninţat cu demisia, Kelemen Hunor a răspuns: „Face, sigur, face un efort uriaş. Fiecare trebuie să facă un efort uriaş. Face şi el un efort, pentru că totuşi el era obişnuit că are majoritate singur, acolo unde era primar, după aceea preşedintele Consiliului Judeţean, în Bihor. Dar face, face acest efort. E bine intenţionat”.

El consideră că șansele coaliției PSD-PNL-USR-UDMR să continue în forma actuală sunt mai mari decât erau zilele trecute, când Bolojan a amenințat cu demisia. „Astăzi, eu zic că şansele sunt bune. Dorinţa noastră, şi vorbesc în numele colegilor de la UDMR, este să meargă această coaliţie. Dacă se poate cât mai aproape de 2028, dar în acest moment nici nu există alternativă”.

Kelemen Hunor a mai susținut că nimeni din coaliție nu vrea ca premierul Bolojan să demisioneze: „Astăzi, toată lumea a spus că această coaliție trebuie să meargă mai departe. După două luni de zile, două luni și jumătate, cât a trecut de la învestirea acestui guvern, nu se pune problema demisiei primului ministru. Nimeni nu dorește așa ceva”.

Președinții PSD-PNL-USR-UDMR au discutat marți, 2 septembrie, la Cotroceni, cu președintele Nicușor Dan, la două zile după ce proiectul referitor la reforma administrației publice a fost blocat de PSD, motiv pentru care premierul Bolojan a amenințat în ședința de coaliție cu demisia.

„Nu pot să târâi toate reformele așa. E bătaie de joc. Ce mai faci când vin reformele grele, dacă nici măcar 10 la sută nu poți tăia în administrația locală? Dacă nu suntem în stare să facem o reformă simplă, să tăiem 10 la sută din administrația locală, căutați altă soluție, fără mine. Să vină altcineva care să își impună punctul de vedere”, a spus Bolojan pe 31 august, conform surselor Libertatea prezente la discuțiile din Palatul Victoria.