„Au fost acuzații atât de gratuite și atât de dure, încât mie mi se pare că e greu să refaci această coaliție. Repet, totuși, nu avem alternativă.

Acum suntem în această situație, din păcate. Dincolo de aceste aspecte sunt acele acuzații aruncate în fiecare minut, „ninja pe Facebook”, care nu ajută în niciun fel. Sigur, ar trebui să înțelegem motivul adevărat, eu încă nu cred că știm încă motivul adevărat. Vom afla, poate, peste ani de zile când ne vom apropia de 2024”, a declarat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a îndemnat la negocieri între cele trei formațiuni la finalul congreselor din PNL și USR-PLUS.

„După ce se termină ambele congrese, trebuie să ne așezăm la masă și să facem o încercare de a reface această majoritate. Așa cred eu și sper că se va întâmplă. Dar până atunci să ne oprim cu toții să aruncăm acuzații fără nicio bază reală”, a precizat Kelemen Hunor.

El le-a oferit celor din USR-PLUS exemplul său din 2014 când a demisionat din guvern după un conflict cu Victor Ponta și nu a cerut demisia premierului la schimb.

„Fiecare trebuie să cedeze ceva, să aibă o altă abordare, asta nu e un lucru extraordinar de mare. Într-o coaliție e nevoie de colaborare permanentă. Indiferent ce coaliție e, există un premier. Vă dau un singur exemplu, exemplul meu din 2014, când am intrat în conflict cu Ponta și nu ne-am înțeles, am discutat mult pe un subiect care pentru mine era important. Am plecat din guvern, când nu te înțelegi cu premierul nu aștepți să plece premierul și să rămâi tu”, a declarat Kelemen Hunor.

Plenul reunit al Parlamentului a fost convocat pentru joi, de la ora 16, pentru citirea moțiunii de cenzură depusă de USR-PLUS și AUR. Premierul Florin Cîțu a anunțat însă că guvernul va contesta la Curtea Constituțională procedura care a permis ca moțiunea să avanseze, iar parlamentarii PNL nu vor fi prezenți la nicio ședință în care este dezbătută.

