În timpul unei întâlniri a partidului său, Kim a cerut comandamentului anti-epidemic să sporească testările pentru a izola „orice cale prin care virusul poate pătrunde în țară”, a anunțat, sâmbătă, agenția de presă oficială a Coreei de Nord.

El a subliniat că regulile carantinei trebuie respectate „necondiționat” și a cerut ca autoritățile să ia măsuri drastice de prevenire a răspândirii bolii.

Declarațiile liderului vin în contextul în care în țara vecină, Coreea de Sud, numărul infectărilor cu coronavirus a crescut îngrijorător, cu 594 de noi cazuri sâmbătă. Numărul total al celor depistați pozitiv a ajuns la 2.931, iar cel al morților la 17.

Totodată, BBC atrage atenția aspura unei știri neverificare, care a împânzit rețelele de socializare, despre Coreea de Nord care ar fi executat un pacient cu coronavirus.

Informația a apărut pe versiunea din Singaporea a International Business Times, însă BBC subliniază că este o informație neverificată, care se bazează doar pe o postarea de Twitter făcută de un utilizator denumit

@Secret_Beijing.

