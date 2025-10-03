Cazul recent care implică un medic și două femei care au apelat la procedură

Un caz recent, relatat de publicația sud-coreeană Daily NK, implică un medic care a efectuat o operație de augmentare mamară, precum și două femei care au apelat la această procedură. Medicul care a efectuat o intervenție chirurgicală la sân și femeile care au primit aceste operații au fost judecați.

Procesul public a avut loc în septembrie, în sala culturală din districtul central al orașului Sariwon, provincia Hwanghae de Sud.

Medicul a fost prins în timp ce utiliza silicon de contrabandă

Medicul, un fost student la medicină, a fost prins în timp ce utiliza silicon de contrabandă adus din China pentru operații efectuate acasă. În cadrul procesului, au fost prezentate ca probe instrumente medicale, silicon importat și sume de bani confiscate de Biroul de Securitate al districtului.

Conform Daily NK, medicul a stat cu capul plecat pe tot parcursul procesului, iar cele două femei, în vârstă de 20 de ani, nu au îndrăznit să-și ridice privirea. Ele au mărturisit că au dorit să-și „îmbunătățească silueta”.

„Femeile care trăiesc într-un sistem socialist au fost corupte de obiceiurile burgheze și au comis acte capitaliste nesănătoase”, a afirmat procurorul.

Recomandări Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

Se pare că judecătorul a promis „pedepse severe” după ce a declarat că cei trei au luat parte la un „act antisocialist”.

Examinări fizice și controale intensive

Procesul a dezvăluit și faptul că Biroul de Securitate a efectuat examinări fizice asupra femeilor suspectate că ar fi trecut prin astfel de intervenții, șocând publicul. Autoritățile au anunțat că femeile vor fi investigate „intensiv” pentru a se verifica dacă au suferit proceduri estetice.

Liderii de cartier sunt instruiți să identifice femeile ale căror corpuri au suferit schimbări vizibile și să le trimită la spitale pentru examinări.

Potrivit Daily NK, multe femei din Sariwon, în special cele în jur de 20 de ani, trăiesc acum cu frica de a fi supuse acestor controale.

Represiunea a fost declanșată de o creștere a intervențiilor cosmetice, cum ar fi augmentarea mamară și operațiile pentru pleoape duble. Aceste proceduri, realizate cu materiale de contrabandă, prezintă riscuri de infecții și alte efecte secundare.

Directive stricte și echipe sub acoperire

Ministerul Securității Sociale a emis o directivă în care afirmă că „femeile din sistemul socialist sunt contaminate de ideologia burgheză și se angajează în tot felul de acte decadente”.

Se spune că represiunea implică infiltrări sub acoperire, cu investigatori care se dau drept pacienți, și patrule organizate împreună cu liderii de cartier.

„Echipe de intervenție au fost deja desfășurate în districtele centrale din Phenian și operează în haine civile”, a declarat o sursă pentru Daily NK.

Totodată, Coreea de Nord a interzis locuitorilor săi să adopte o tunsoare şi să poarte anumite haine, în special cele popularizate de fiica lui Kim Jong-un. Cei care încalcă măsura riscă pedepse de până la şase luni într-un lagăr de muncă sau chiar închisoare.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE