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Tânăra a traversat 13 țări, a petrecut până la 10 zile în sălbăticie și a urcat altitudini echivalente cu 13 ascensiuni pe Everest, purtând un steag memorial cu numele victimelor suicidului.

Kit a strâns peste 100.000 de lire sterline, circa 116.000 de euo. pentru organizațiile CALM și James’ Place, având și 215.000 de urmăritori pe rețelele sociale, unde a promovat sănătatea mintală și a inspirat o comunitate globală.

Kit Birks, o tânără britanică de 30 de ani din Andover, Hampshire, a finalizat recent o călătorie remarcabilă care a durat 11 luni, străbătând aproape 8.000 de kilometri pe jos pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la prevenirea suicidului,.

Expediția sa, denumită simbolic „Stride Beyond Silence”, a început pe 7 iulie 2025, la Nordkapp, Norvegia, și s-a încheiat pe insula grecească Gavdos, considerată cel mai sudic punct locuit al Europei.

„A fost una dintre cele mai dificile și incredibile experiențe din viața mea”, a spus Kit, reflectând asupra provocării de a traversa 13 țări europene, de la Cercul Polar până la Marea Mediterană, purtând un rucsac de 23 de kilograme.

Tânăra a petrecut perioade de până la 10 zile în sălbăticie, departe de orice contact uman. Traseul său a fost echivalentul escaladând unui total de altitudini similare cu urcarea pe Muntele Everest de aproape 13 ori.

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Pe parcurs, Kit s-a confruntat cu numeroase provocări, inclusiv o cădere aproape fatală de pe o stâncă în Suedia și dificultăți legate de siguranța personală în timpul campării sălbatice.

În ciuda acestor riscuri, ea a reușit să inspire o comunitate globală prin deschiderea sa în a vorbi despre propriile lupte cu tulburările alimentare, dependența de droguri și tentativele de suicid.

Călătoria aceasta de o asemenea amploare te schimbă ca persoană, dar cel mai frumos a fost să văd comunitatea care s-a format în jurul acestei inițiative.

Oamenii mi-au împărtășit durerea, luptele lor personale și speranțele. Comentariile și mesajele de la străini care mi-au spus că au mai supraviețuit o zi datorită acestui proiect sau că îmi mulțumesc pentru că am purtat pe steagul meu numele celor dragi pierduți reprezintă un sentiment imposibil de descris. Este o dovadă că vulnerabilitatea este o formă de putere.

Steagul memorial, purtat de Kit pe tot parcursul călătoriei, a fost acoperit cu numele a sute de persoane care și-au pierdut viața prin suicid.

Prin intermediul conturilor sale de TikTok și Instagram, unde are peste 215.000 de urmăritori combinate, Kit a reușit să strângă fonduri pentru două organizații caritabile: Campaign Against Living Miserably (CALM) și James’ Place, care oferă sprijin pentru bărbații aflați în criză suicidară.

Obiectivul său a fost să adune peste 100.000 de lire sterline pentru aceste cauze esențiale.

Simon Gunning, directorul executiv al CALM, a declarat: „Toți cei de la CALM am urmărit cu entuziasm călătoria lui Kit prin Europa în ultimul an. Deschiderea sa în a vorbi despre sănătatea mintală a fost incredibilă. Știm că poveștile de supraviețuire au un impact uriaș, arătându-le celor care se luptă că există întotdeauna o cale de ieșire. Suntem extrem de recunoscători pentru mesajul important pe care Kit îl promovează”.

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