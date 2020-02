De Simona David,

Potrivit Xinhua, acest kit a fost conceput și dezvoltat sub îndrumarea specialistului chinez în domeniul căilor respiratorii, Zhong Nansan, și epidemiologului Li Lanjuan.

Cei doi academicieni de la Academia Chineză de Inginerie sunt, totodată, membri ai unei echipe naționale de experți înființată pentru controlul și prevenirea epidemiei cu noul coronavirus.

Din probele de secreție colectate din nasurile și gâturile pacienților, kitul poate detecta șase virusuri respiratorii comune, inclusiv noul coronavirus, în cel mult o oră şi jumătate.

Fiecare kit permite detectarea, în acelaşi timp, a 16 de probe într-un singur test, potrivit Spitalului West China.

Dispozitivul a fost verificat și finalizat cu teste umane în sute de cazuri din spitale și centrul de control şi prevenire a bolilor din provincia Sichuan.

În comparație cu kiturile tradiționale de testare, kitul de detectare rapidă a mai multor virusuri respiratorii este mai ușor de utilizat și are o expunere mai mică la virusuri, reducând riscul de infecție.

Este de aşteptat ca această descoperire să îmbunătăţească precizia detectării și să ajute la tratarea mai rapidă a pacienţilor. Acesta va fi folosit curând în prima linie a luptei împotriva epidemiei, potrivit reprezentanţilor spitalului.

