„Aceste două propuneri vor fi refuzate în cursul acestei săptămâni. Într-o zi, două vor fi finalizate documentele şi reexpediate la Guvern”, a precizat preşedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni.

Şeful statului a spus că nu a primit niciun fel de alte propuneri și discuțiile nu au vizat alte propuneri.

El a adăugat că motivele refuzului vor fi cunoscute din scrisori.

„Sunt chestiuni juridice care trebuie foarte bine studiate şi recomand să se studieze. Nu am primit niciun fel de alte propuneri şi discuţiile pe care le-am purtat nu au vizat alte propuneri. (…) Rezolvarea este foarte simplă, nu are decât partea guvernamentală să citească cu atenţie legislaţia invocată de mine, iar PSD nu are decât să vină cu nişte propuneri care să mă convingă că ministerele vor fi bine conduse”, a spus Iohannis.

Întrebat despre blocajul din numirea miniştrilor, Klaus Iohannis a răspuns: „Rezolvarea este foarte simplă. Nu are decât partea guvernamentală să citească legislația, iar PSD să vină cu propuneri care mă conving că ministerele vor fi bine conduse”.

Reacţia preşedintelui a venit după ce premierul Viorica Dăncilă i-a propus tot pe Lia Olguţa Vasilescu şi Mircea Drăghici, la cele două ministere, în ciuda refuzului şefului statului.

În scrisoarea trimisă de Dăncilă lui Iohannis, premierul transmite că Lia Olguța Vasilescu și Mircea Drăghici respectă toate condițiile prevăzute de lege și de Constituție și că cei doi nu se află în incompatibilitate. Din acest motiv, premierul a transmis că va merge cu aceleași propuneri pentru Ministerul Transporturilor și Ministerul Dezvoltării Regionale și solicită președintelui să emită decretele de numire.

Preşedintele Klaus Iohannis a motivat joi, 10 ianuarie, prin intermediul a două scrisori publice, de ce a respins cele patru propuneri ale premierului Dăncilă, Ilan Laufer, Mircea Drăghici şi Olguţa Vasilescu. În cazul acesteia, șeful statului a invocat lipsa de expertiză.

Foto: Vlad Chirea

