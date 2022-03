„Înaintea Summitului NATO, am avut un schimb de opinii în detaliu cu premierul Marii Britanii, Boris Johnson, despre situaţia din Ucraina şi eforturile comune de a susţine Ucraina. Am discutat, totodată, despre măsurile necesare pentru a consolida Flancul Estic”, a scris Klaus Iohannis pe Twitter.

De la ora 16.00, șeful statului are o videoconferință cu președintele Consiliului European, Charles Michel, și cu mai mulți lideri europeni, în pregătirea reuniunii Consiliului European care va avea loc în perioada 24-25 martie.

Ahead of the upcoming #NATO Summit, I had an in depth exchange of views with ?? Prime Minister @BorisJohnson on the situation in #Ukraine and joint efforts to support ??. We also discussed the necessary measures to be taken in order to strengthen the #EasternFlank.