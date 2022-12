„Votul din Consiliul JAI este foarte problematic pentru noi toți în România și trebuie să spun că a am fost dezamăgit și supărat după ce am primit rezultatul. Această dezamăgire și supărare vine din faptul că noi de 11 ani ne străduim, negociem și sperăm să intrăm cu drepturi depline în Schengen.

În decursul acestui an am avut câteva reușite notabile. Să nu uităm, una din principalele piedici când venea vorba despre integrarea în Schengen a fost existența acelui MCV și am reușit împreună cu Guvernul, cu coaliția să ajungem în punctul în care Comisia Europeană a considerat că acest mecanism s-a finalizat.

Am reușit printr-o colaborare cu Olanda să-i convingem pe partenerii olandezi să-și schimbe opinia. Tot în acest an s-a schimbat ecuația politică din Suedia. Inițial, parlamentul nu a fost încântat, iar după negocieri, am înlăturat și rezervele Suediei”, a spus Klaus Iohannis în prima sa apariție publică după ratarea intrării României în Schengen.

Principalele declarații ale lui Klaus Iohannis:

În data de 16 noiembrie, aici, la București a avut loc o întrunire a miniștrilor de interne. La finalul reuniunii, miniștrii de interne au emis o declarație care a fost foarte clară: România și Bulgaria sunt binevenite în Schengen, chestiune semnată și de ministrul de Interne din Austria.

Două zile mai târziu, (ministrul – n.r.) declara că Austria nu poate să admită o lărgire a spațiului Schengen, dintr-o chestiune care a fost greu de înțeles.

S-au vehiculat diferite date, care nu au concis cu datele noastre, nici cu datele Frontex. Când s-a votat, s-a întâmplat un lucru interesant. Austria a susținut timp de două săptămâni că spațiul Schengen nu poate fi extins pentru că sunt foarte mulți migranți, dar pentru Croația a știut să voteze da, pentru România și Bulgaria a fost un nu.

Acest mod de a face politică în UE nu poate să fie considerat pozitiv, este foarte clar că migrația e o problemă, dar e la fel de clar că România nu permite o migrație nelegală și nu e cauza unei migrații nelegale.

România a primit un NU nemeritat pentru o chestiune pe care nu a cauzat-o, ba dimpotrivă, România este foarte activă în combaterea migrației.

În politică nu contează dacă ești supărat sau frustrat sau bucuros. Noi suntem aleși pentru a rezolva problemele comunității, națiunii și asta voi face eu în continuare.

Acest vot, chiar dacă m-a supărat, nu mă face să dau înapoi. Sunt hotărât să duc lucrurile mai departe, până când România va adera la spațiul Schengen.

Cu certitudine voi ridica această problemă în Consiliul European. Un nou vot va fi doar când se reunește iar consiliul JAI și e greu de crezut că în așa de puține zile va exista o schimbare de opinie la partea austriacă. Problemele se rezolvă prin discuții și vom găsi soluții.

Dacă e momentul să căutăm vinovați? Cu siguranță lucrurile putea fi făcute altfel, dar e greu de înțeles cum, dacă cu două săptămâni înainte de vot o parte își schimbă decizia

Recomandări EXCLUSIV. Viena îl contrazice pe Bode: „În ultimele săptămâni, ministrul Karner i-a explicat că Austria nu poate vota aderarea României la Schengen”

La rândul său, președintele Elveției a transmis că țara sa, care este membru asociat UE fără drept de vot, este favorabilă aderării României și Bulgariei la spațiul Schengen.

„Pentru că este un plus pentru securitatea noastră, și nu o pierdere. Nu trebuie să încetăm lupta, mai devreme sau mai târziu vom reuși. Blocajul actual se datorează unor chestiuni contingente, Austria este supusă unei mari presiuni migratorii, și aleșii lor trebuie să țină cont de aceasta”, a precizat acesta Ignazio Cassis.

