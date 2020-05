De Valentina Postelnicu,

Şeful statului a explicat că nu are nicio problemă cu persoanele de entie maghiară. El a ţinut să precizeze că proiectul trecut tacit de Camera Deputaţilor, prin care se prevedea autonomia Ţinutului Secuiesc, nu este unul singular, pentru că, şi la Senat a trecut, tot tacit, un proiect prin care se introduce obligativitatea limbii materne, în administraţie, în comunităţile unde minorităţile depăşesc 20%.

„Nu pot să nu menţionez o temă pe care am adus-o în discuţie săptămâna trecută şi care a preocupat pe foarte mulţi – este chestiunea din Parlament care ţine de autonomia teritoriului care este denumit în Transilvania Ţinutul Secuiesc. Am făcut atunci nişte afirmaţii şi sper să fi fost bine înţeles. Eu nu am niciun fel de problemă cu persoanele de etnie maghiară, îi cunosc pe mulţi, am avut mulţi colegi, am în continuare colegi, îi respect, marea majoritate sunt oameni de treabă, harnici, care îşi văd de ale lor”, a afirmat şeful statului.