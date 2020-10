Prezent la Ateneul Român, unde a participat la ceremonia de deschidere de la Universitatea Națională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale”, Klaus Iohannis a atenționat că acest an universitar va fi cel mai dificil ”din 1989 încoace”.

„Va fi un an universitar altfel, foarte complicat, dar deja am putut să constat că se aşteaptă cu entuziasm şi sper să continue tot aşa. Un an universitar foarte bun tuturor profesorilor şi studenţilor!”, a declarat Klaus Iohannis, citat de Edupedu.ro.

”Astăzi (n.r. – joi, 1 octombrie 2020) marcăm începutul unui nou an universitar, acesta fiind fără îndoială cel mai dificil an universitar din 1989 încoace. Regulile de distanțare socială necesare îngreunează un proces educațional în care mentoratul are un loc central”, a adăugat șeful statului.

Klaus Iohannis a mai spus că apreciază ”enorm” sacrificiul pe care îl face comunitatea universitară pentru a contribui la sănătatea întregii societăți și că ”educația prin artă este la urma urmei un pilon esențial în construirea unei Românii cu adevarat educate”.

FOTO: Hepta

