„Felicitări, domnule preşedinte Erdoğan, pentru realegerea în funcţie! Aştept cu nerăbdare să continuăm cooperarea strânsă, bazată pe parteneriatul strategic dintre ţările noastre”, a scris preşedintele Klaus Iohannis pe Twitter.

Congratulations, President @RTErdogan, for your re-election! I am looking forward to continuing our close cooperation, based on the strategic partnership between our countries. ?? ??