De Andreea Radu,

Mesajul a fost postat pe Twitter de KLM India și, înainte ca reprezentanții companiei să realizeze greșeala și să șteargă postarea, tweet-ul s-a rivalizat pe internet, potrivit businessinsider.com.

„Potrivit datelor unor studii realizate de Time, rata fatalității pentru scaunele de la mijlocul avionului este cea mai mare.

Cu toate astea, rata mortalității pentru scaunele din față este marginal mai mică, iar cea mai mică este pentru scaunele din partea din spate a avionului”, a scris KLM India pe Twitter.

La 12 ore după postare, mesajul a fost șters, iar compania KLM a transmis că își cere scuze pentru tweet și că va revizui protocolul de pe rețeaua de socializare pentru a asigura un conținutul adecvat.

Și KLM India a transmis un mesaj, afirmând că postarea a fost bazată pe un fapt din aviație disponibil public și nu reprezintă opinia companiei. „Nu a fost niciodată intenția noastră de a răni sentimentele cuiva”, au mai spus reprezentanții companiei din India.

We would like to sincerely apologise for a recent update. The post was based on a publically available aviation fact, and isn’t a @KLM opinion. It was never our intention to hurt anyone’s sentiments. The post has since been deleted.