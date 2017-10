Kovesi răspunde acuzațiilor aduse de Victor Ponta: Nu cred că poate spune cineva că Dragnea a fost favorizat, de când sunt la șefia DNA

Procurorul general al DNA, Laura Codruța Kovesi a comentat acuzațiile formulate de Victor Ponta la adresa președintelui PSD, Liviu Dragnea, potrivit cărora liderul PSD se ruga de ea și de Coldea, ca să scape de dosarul penal. ”A fost trimis în judecată în 2013, după ce am preluat mandatul la DNA, a fost condamnat într-un dosar, a fost din nou trimis în judecată într-un alt dosar, deci nu cred că poate spune cineva că a fost favorizat într-un fel sau altul, cel puțin nu atâta timp cât eu am deținut funcția de procuror-șef al DNA”, a spus Kovesi despre Liviu Dragnea.

Într-un interviu realizat în cadrul proiectului Once Upon a Time in Romania, realizat de Inițiativa România, în parteneriat cu revista Vice România, Fundația Friedrich Naumann pentru Libertate și Ambasada Canadei, șefa DNA a vorbit despre dosarele instrumentate de procurorii anticorupție, dar și despre acuzațiile formulate de Victor Ponta la adresa președintelui PSD, Liviu Dragnea, potrivit Digi24.

”Nu comentez ce zic inculpații în spațiul public sau ce zic oamenii politici. De un an și jumătate, de aproape doi ani, e o modă ca anumiți inculpați să invoce tot felul de situații presupuse, inventate, situații care nu sunt adevărate sau care nu corespund realității, să facă tot felul de afirmații. Din două motive nu comentez aceste afirmații. În primul rând pentru că eu am obligație de rezervă ca magistrat și nu pot să intru într-un dialog public cu inculpații, urmăriții sau cu alte persoane pe care noi le cercetăm sau cu martori sau cu părți civile (…). Și al doilea motiv este faptul că, poate și ca o chestiune de tactică, au fost situații în care au tot fost întrebări insistente să comentez anumite afirmații ale unor persoane pe care noi le cercetăm, inculpați, condamnați, persoane trimise în judecată și, dacă vă reamintiți, în luna ianuarie a acestui an, am avut o declarație publică în care am spus (…) că este prima și ultima dată când eu comentez ceea ce spun anumiți inculpați”, a declarat Laura Codruța Kovesi.

Procurorul-șef al DNA a arătat că nu se poate pune problema favorizării președintelui PSD.

”Cât privește inculpatul de care se face vorbire (Liviu Dragnea – n.r.), să nu uităm că a fost trimis în judecată în 2013, după ce am preluat mandatul la DNA, a fost condamnat într-un dosar, a fost din nou trimis în judecată într-un alt dosar, deci nu cred că poate spune cineva că a fost favorizat într-un fel sau altul, cel puțin nu atâta timp cât eu am deținut funcția de procuror-șef al DNA”, a declarat Kovesi.

Și liderul PSD Liviu Dragnea a răspuns acuzațiilor aduse de fostul premier Victor Ponta, care afirma, recent, că l-a văzut cu ochii lui cum se ruga de Codruța KOvesi și Florian Coldea să îl scape de dosarul penal. ”Prima întâlnire directă cu Kovesi a avut loc în momentul în care DNA m-a trimis în judecată în dosarul „Referendumul”, a spus Dragnea, la România TV.

Victor Ponta afirma, recent, că ”l-a văzut cu ochii lui și l-a auzit cu urechile sale pe Liviu Dragnea cum se ruga de Kovesi şi Coldea să îl ajute cu dosarul penal”. El făcea mărturisirea într-o postare pe pagina de Facebook, miercuri. Ponta l-a acuzat pe președintele PSD şi „Cartelul de la Teldrum” că au confiscat partidul şi îl folosesc doar pentru puterea personală, pentru bani şi protecţie în faţa legii.