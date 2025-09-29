Rusia vrea mai întâi negocieri bilaterale cu SUA

Peskov a subliniat că tratatul New START, semnat în 2010 de Barack Obama și Dmitri Medvedev, este un acord bilateral între Moscova și Washington.

„În mod firesc, trebuie să începem discuțiile la nivel bilateral. New START este până la urmă un document bilateral”, a declarat Peskov.

Tratatul limitează numărul focoaselor nucleare strategice desfășurate la 1.550 pentru fiecare parte și mijloacele de livrare, rachete, submarine și bombardiere, la 700, explică Reuters. Rusia și SUA dețin de departe cele mai mari arsenale nucleare din lume.

Propunerea lui Putin și reacția Casei Albe

În 2023, Vladimir Putin a suspendat participarea Rusiei la New START, dar Moscova a anunțat că va continua să respecte limitele impuse pentru focoase. Luna aceasta, președintele rus a propus menținerea acestor limite pentru încă un an după expirarea tratatului, dacă Statele Unite vor face același lucru.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a spus că propunerea „sună destul de bine”, dar decizia finală îi aparține președintelui Donald Trump. Liderul american a declarat anterior că vrea să deschidă negocieri de denuclearizare cu Rusia și China.

Kremlinul: nu se poate ignora rolul Londrei și Parisului

Peskov a insistat însă că, pe termen lung, și puterile nucleare europene trebuie să facă parte din discuții.

„Pe termen lung, nu te poți menține abstract față de aceste arsenale. Cu atât mai mult cu cât aceste arsenale sunt o componentă a problemei globale a securității europene și a stabilității strategice”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Franța și Marea Britanie nu au fost niciodată părți la New START sau la tratatele anterioare. Ele au arsenale mult mai mici, estimate între 250 și 300 de focoase fiecare, dar Kremlinul consideră că acestea nu pot fi ignorate atunci când vine vorba de securitatea europeană, scrie Reuters.

New START, care a intrat în vigoare în 2011 și a fost prelungit în 2021 sub președinția lui Joe Biden, va expira în februarie 2026. Propunerea lui Putin și discuțiile care vor urma au loc în contextul războiului din Ucraina și al presiunilor Kievului asupra lui Trump pentru a impune sancțiuni mai dure împotriva Rusiei.

Ce ar însemna pentru Europa includerea Marii Britanii și Franței în negocierile nucleare

Dacă Londra și Parisul ar fi aduse la masa tratativelor, ar fi pentru prima dată când două state europene ar trebui să își declare oficial arsenalele nucleare și să accepte limite și verificări internaționale. În prezent, arsenalul nuclear al Franței și Marii Britanii este privit ca o garanție de securitate independentă, inclusiv în cadrul NATO, arată o analiză publicată de Atlantic Council.

Pentru Rusia, includerea lor ar fi un avantaj strategic. Moscova ar putea susține că, dacă adunăm armele nucleare ale SUA, Marii Britanii și Franței, NATO are de fapt un arsenal mult mai mare decât Rusia. În acest fel, Kremlinul ar câștiga teren în negocierile cu Washingtonul, scrie Reuters.

