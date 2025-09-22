SUA, îndemnate să urmeze acest exemplu

În timpul unei reuniuni a Consiliului de Securitate, liderul rus a subliniat că această decizie ar fi eficientă dacă Statele Unite ar urma acest exemplu și „nu ar lua măsuri care subminează sau încalcă echilibrul existent al potențialului de descurajare”. Președintele a instruit agențiile relevante să monitorizeze acțiunile americane în acest domeniu.

Până în februarie 2022, Moscova și Washingtonul au purtat consultări cu privire la acordurile care ar putea înlocui Noul Tratat START, care expiră în februarie 2026.

Cu toate acestea, pe fondul conflictului privind Ucraina, acest dialog a fost întrerupt la inițiativa Statelor Unite.

În iunie 2023, administrația Joe Biden a propus ca Rusia să revină asupra subiectului privind controlul armelor și reducerii riscului nuclear, dar autoritățile ruse au considerat inacceptabil să izoleze aceste probleme din gama generală de dezacorduri acute dintre Moscova și Washington, inclusiv conflictul privind Ucraina.

După venirea la putere a administrației Donald Trump în Statele Unite, Moscova a declarat necesitatea restabilirii dialogului cu Statele Unite privind stabilitatea strategică.

Cele două motive invocate de ruși

În prezent, Noul Tratat START are o valabilitate limitată. În februarie 2023, Rusia și-a suspendat participarea la acesta, invocând două motive: încălcarea tratatului de către Statele Unite și schimbarea fundamentală a circumstanțelor din 2010, când a fost încheiat tratatul.

În același timp, autoritățile ruse și-au declarat disponibilitatea de a continua să respecte limitele cantitative stipulate de tratat. Aceste limitări sunt de 700 de unități pentru rachetele balistice intercontinentale (ICBM) desfășurate, rachetele balistice lansate de pe submarine (SLBM) și bombardierele grele; 1.550 de unități pentru focoasele acestora; și 800 de unități pentru lansatoarele ICBM și SLBM desfășurate și nedesfășurate, precum și bombardierele grele. Statele Unite au urmat exemplul.

Expirarea Noului Tratat START în 2026 înseamnă sfârșitul ultimului acord privind limitările directe ale potențialului rachetelor, a declarat Putin. Rusia dorește să încerce să mențină status quo-ul stabilit de Noul Tratat START, a declarat Putin.

Președintele a adăugat că Rusia este pregătită să respecte limitările sale timp de un an după expirarea Noului Tratat START, în februarie 2026.

A ordonat o monitorizare atentă

Totodată, Putin a ordonat monitorizarea atentă a acumulării componentelor de apărare antirachetă ale SUA, inclusiv pregătirile pentru desfășurarea de interceptoare în spațiu.

Câteva puncte cheie din declarațiile lui Putin la întâlnire cu Consiliul de Securitate al Rusiei:

Expirarea Noului Tratat START în 2026 înseamnă dispariția ultimului acord privind limitările directe ale potențialului rachetelor;

Rusia dorește să încerce să mențină status quo-ul stabilit de Noul Tratat START;

Rusia este pregătită să respecte limitările centrale ale Noului Tratat START timp de un an după expirarea acestuia în februarie 2026;

Menținerea de către Rusia a restricțiilor Noului START este posibilă numai dacă Statele Unite iau măsuri similare;

Situația în sfera stabilității strategice continuă să se deterioreze.

Pregătită să răspundă oricăror amenințări

Putin a remarcat agravarea riscurilor existente, dar și apariția altor pericole la adresa ordinii strategice globale, subliniind încercările Occidentului de a obține „o superioritate absolut covârșitoare” în sfera strategică.

Sistemul de acorduri dintre Rusia și Statele Unite privind controlul rachetelor nucleare și al armelor defensive strategice a fost aproape demontat.

De asemenea, Rusia este pregătită să răspundă oricăror amenințări strategice, nu doar verbal, ci și cu măsuri militar-tehnice.

Recent, președintele rus, Vladimir Putin, s-a lăudat încă o dată cu potențialul militar al Rusiei, susținând că triada nucleară, arme lansate de pe uscat, de pe mare și din aer, este mult mai avansată și mai modernă decât cea a Statelor Unite, relatează agenția rusă de presă Interfax.



.

