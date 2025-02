Liderul republican de la Casa Albă s-a felicitat marțea trecută pentru eliberarea profesorului american de istorie Marc Fogel în schimbul infractorului cibernetic rus Aleksandr Vinnik și a evocat un gest de „bunăvoință” din partea Kremlinului. Totuși, în timp ce Kremlinul își arăta așa-zisa bunăvoință față de Casa Albă a lui Trump, un alt cetățean american era arestat pe un aeroport din Moscova sub acuzația clasică de „trafic de stupefiante”. Informația a fost făcută publică abia vineri, după întoarcerea lui Vinnik în Rusia.

Între timp s-a aflat identitatea americanului arestat în momentul sosirii sale în Rusia pentru că avea la el două cutii de gume de canabis prescrise de un medic din țara sa natală pentru a face față unor frici, inclusiv cea de zbor. Este vorba de Kalob Wayne Byers (28 de ani), un muzician care venise în Rusia să obțină acte în vederea căsătoriei cu logodnica sa Naida Mambetova.

🚨 Russia: American musician Kalob Wayne Byers arrested on February 7th as he flew in to Moscow to see his girlfriend. He faces 10 years in prison on fabricated drug charges.

Putin is refilling his hostage exchange fund. pic.twitter.com/bWKXQqUuQn