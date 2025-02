Preşedintele american Donald Trump a sugerat săptămâna trecută că se va întâlni cu liderul rus Vladimir Putin în Arabia Saudită. Emiratele Arabe Unite au fost prezentate, de asemenea, ca un posibil loc pentru negocierile de pace.

Volodimir Zelenski a ajuns la Abu Dhabi duminică seara, alături de soția sa Olena Zelenska, după ce a participat la Conferinţa de Securitate de la München. Imaginile difuzate de Administrația Prezidențială de la Kiev îi arată pe Zelenski și soția sa când sunt întâmpinaţi pe aeroport de un ministru din Emiratele Arabe Unite şi garda de onoare.

Official visit to the United Arab Emirates together with the First Lady @ZelenskaUA.

Our top priority is bringing even more of our people home from captivity.

We will also focus on investments and economic partnership, as well as a large-scale humanitarian program. pic.twitter.com/rlVBT38TIV