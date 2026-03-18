„Poate că SUA ar trebui să impună sancțiuni împotriva Regatului Unit și împotriva UE pentru lipsa de reciprocitate și distrugerea civilizației occidentale prin imigrație și, de asemenea, să ridice sancțiunile împotriva Rusiei pentru a sprijini piețele energetice globale?”, a scris șeful Fondului rus de investiții directe, Kirill Dmitriev, pe contul său de X, potrivit The Moscow Times.

Kirill Dmitriev, omul însărcinat de Kremlin să negocieze cu SUA pentru ridicarea sancțiunilor și să-l întoarcă pe Donald Trump împotriva Europei, a susținut că aliații din NATO susțin Ucraina, dar nu și SUA. Oficialul rus a postat, de asemenea, un videoclip în care președintele american Donald Trump critică aliații din NATO pentru refuzul de a participa la deblocarea Strâmtorii Ormuz.

Anterior, Dmitriev a încercat să-l ademenească pe Trump cu o ofertă de afaceri de 14 trilioane de dolari în speranța că președintele american va accepta solicitările Kremlinului în privința Ucrainei. „Desigur, aceste trilioane nu au nicio legătură cu realitatea. Sunt doar o estimare aproximativă a potențialelor beneficii, menite să-l impresioneze pe Trump și să-i atragă atenția”, a semnalat Alexandra Prokopenko, cercetătoare la Centrul Carnegie Belinsky pentru Studii Ruse și Eurasiatice, într-un interviu acordat pentru The Moscow Times.

La fel ca CNN, The Wall Street Journal (WSJ) relatează pe surse că Rusia și-a extins schimbul de informații și cooperarea militară cu regimul de la Teheran, furnizându-i imagini din satelit și tehnologie avansată de drone pentru a ținti trupele și bazele militare americane din Orientul Mijlociu.

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a transmis săptămâna trecută Rusiei să nu se implice în războiul din Orientul Mijlociu, chiar dacă liderul de la Kremlin Vladimir Putin i-a spus lui Donald Trump că „nu furnizează informații” Iranului. Întrebat miercuri despre articolul din WSJ, Peskov l-a catalogat o „știre falsă”.

Donalt Trump a minimizat relevanța cooperării militare dintre Rusia și China. „Dacă le oferă informații, nu îi ajută. Dacă te uiți la ce s-a întâmplat cu Iranul în ultima săptămână, nu îi ajută prea mult”, a declarat președintele american.