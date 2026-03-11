Dronele Shahed, proiectate de Iran și produse în masă de Rusia în contextul războiului din Ucraina, au avut un succes neașteptat în a pătrunde în apărările antiaeriene ale monarhiilor din Golf, notează CNN.

O explicație poate fi implicarea Rusiei, care furnizează sfaturi tactice pentru efectuarea atacurilor, pe lângă informații despre țintele militare.

„Ceea ce a fost considerat un sprijin mai general este de fapt ceva mai îngrijorător, cu strategii de țintire cu drone, pe care Rusia le-a folosit în Ucraina”, a spus oficialul occidental, citat sub rezerva anonimatului.

Oficialul a refuzat să ofere detalii despre ajutorul tactic oferit de Rusia, dar se știe că armata rusă a folosit dronele Shahed în atacuri în valuri împotriva Ucrainei, cu drone zburând în roiuri și schimbându-și direcțiile în mod frecvent pentru a evita apărarea aeriană.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnalat miercuri că „Rusia a început să sprijine regimul iranian cu drone”. „Cu siguranță va ajuta cu rachete”, a adăugat el.

La rândul ei, Ucraina a trimis trei echipe de experți antidrone în Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar, toate cele trei monarhii fiind luate la țintă de regimul islamic de la Teheran. Ucraina a dezvoltat interceptoare antidrone minuscule, care costă aproximativ 5.000 de dolari bucata și pot fi produse rapid.

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a transmis marți Rusiei să nu se implice în războiul din Orientul Mijlociu. Mesajul a fost transmis la câteva ore de la convorbirea telefonică dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, cel din urmă susținând că „Rusia nu furnizează informații” Iranului.

Trump a spus sâmbătă că nu știe dacă există dovezi ale vreunui ajutor militar al Rusiei pentru Iran, dar a minimizat relevanța unei astfel de cooperări. „Dacă le oferă informații, nu îi ajută. Dacă te uiți la ce s-a întâmplat cu Iranul în ultima săptămână, nu îi ajută prea mult”, a afirmat președintele american.

În ceea ce privește lansarea unor eventuale represalii americane împotriva Rusiei în cazul confirmării oficiale publice a unui astfel de ajutor, Trump a evitat să ofere un răspuns direct. Președintele american a menționat doar că potențialul militar al Iranului a fost slăbit serios. „Și Rusia ar fi fost învinsă. Oricine ar fi fost învins. Avem cea mai mare armată de pe Pământ”, a subliniat liderul republican de la Casa Albă.

