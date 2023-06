Moscova a insistat asupra faptului că îndelungata președinție a lui Putin nu a fost slăbită după ce mercenarii grupului Wagner au mărșăluit sute de kilometri – ajungând până la aproximativ 200 de kilometri de Moscova – și au preluat controlul asupra mai multor facilități militare din sudul Rusiei, părând să obțină un anumit sprijin din partea populației.

Putin este rar văzut întâlnindu-se cu rușii obișnuiți, mai ales după pandemia de COVID-19, în urma căreia a respectat reguli stricte de izolare, unele dintre aceste restricții fiind încă în vigoare în Rusia.

Moscova a difuzat, miercuri seara, imagini cu Putin mergând spre un grup de persoane care îl aplaudau, majoritatea femei, în Derbent, un vechi oraș din regiunea Daghestan din sudul Rusiei.

