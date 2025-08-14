RIA Novosti, o agenție de presă aflată în slujba Kremlinului, susține că măsura a fost luată pentru a combate „infractorii”. Or, Kremlinul își justifică de regulă măsurile represive împotriva rețelelor de mesagerie și de socializare prin faptul că împiedică astfel „actele de sabotaj și activitățile teroriste”.

Reacții din partea Telegram și WhatsApp

Telegram a reacționat prin intermediul unui comunicat în care afirmă că „luptă în mod activ împotriva utilizării abuzive a platformei sale” și elimină „zilnic milioane de elemente de conținut dăunător”.

„WhatsApp este un serviciu privat, criptat end-to-end, care rezistă tentativelor unor guverne de a submina dreptul oamenilor la o comunicare securizată și din acest motiv Rusia încearcă să îl blocheze pentru peste 100 de milioane de ruși”, a declarat un purtător de cuvânt al aplicației de mesagerie.

Vladimir Putin consideră conținut „extremist” orice nu-i convine

În ultimii ani, regimul condus de Vladimir Putin a luat măsuri pentru reprimarea libertății de exprimare pe internet. La sfârșitul lunii iulie, liderul de la Kremlin a promulgat o lege care pedepsește căutările online pentru conținut considerat „extremist” (o formulare vagă) și interzice promovarea VPN-urilor, sisteme utilizate pe scară largă în Rusia pentru a ocoli cenzura.

Recomandări Prețul reabilitării lui Nuțu Cămătaru. Ce-l oprește pe celebrul interlop să redevină „om cinstit”

Din 2024, platforma video YouTube este accesibilă în Rusia doar prin intermediul unui VPN. Iar din 2022, rețelele de socializare Facebook și Instagram sunt blocate în Rusia pe motiv că ar fi „extremiste”.

Noile acțiuni împotriva WhatsApp au fost anticipate de un deputat rus

Deputatul Anton Gorelkin a cerut recent ca WhatsApp „să părăsească piața rusă” și să fie adăugată pe lista aplicațiilor din țări considerate „neprietenoase” față de regimul Putin.

Kremlinul acuză serviciile secrete ucrainene că folosesc aceste aplicații pentru a recruta ruși în vederea comiterii de acte de sabotaj în Rusia. Serviciile secrete ucrainene a formulat acuzații similare la adresa Rusiei.

Kremlinul testează izolarea totală populației

Pe de altă parte, Kremlinul testează în ultimele săptămâni izolarea populației prin oprirea conexiunilor mobile și de internet. Astfel de experimente au fost efectuate periodic în mai multe regiuni, în condițiile în care Rusia dezvoltă „internetul suveran”, un proiect care datează din 2019 în scopul impunerii unui control strict asupra oamenilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE