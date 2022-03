„Delegația noastră depune eforturi colosale și demonstrează mai multă disponibilitate față de ei”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. „Acordarea unui astfel de document, respectarea tuturor parametrilor săi și implementarea lor ar putea opri foarte repede ceea ce se întâmplă”, a mai spus acesta.

Potrivit Financial Times Ucraina și Rusia au redactat o primă versiune a unui plan de pace ce include 15 puncte, printre care încetarea focului și retragerea trupelor rusești dacă Kievul își declară neutralitatea și acceptă o limită asupra forțelor sale armate.

Mihailo Podoliak, unul dintre negociatorii ucraineni, a declarat ulterior că „ce a prezentat Financial Times este un draft și care reprezintă pozițiile cerute de partea rusă. Atât”.

Briefly. FT published a draft, which represents the requesting position of the Russian side. Nothing more. The ?? side has its own positions. The only thing we confirm at this stage is a ceasefire, withdrawal of Russian troops and security guarantees from a number of countries