Șoferul, care deținea permis de conducere temporar de doar o lună, a fost oprit de o echipă de intervenție rapidă. Potrivit autorităților, o astfel de depășire a limitei de viteză – cu peste 80 km/h – este considerată o infracțiune gravă.

„În perioada de probă, permisul are doar șase puncte, iar abaterea duce la anularea acestuia”, au precizat reprezentanții poliției.

Permisul tânărului a fost revocat imediat, iar el va trebui să susțină din nou toate examenele după expirarea unei perioade legale obligatorii. În plus, șoferul riscă sancțiuni financiare semnificative, o suspendare suplimentară a dreptului de a conduce sau, în cazuri extreme, chiar pedeapsa cu închisoarea.

Astfel de incidente atrag atenția asupra pericolului reprezentat de viteza excesivă, mai ales în rândul șoferilor tineri și fără experiență.

