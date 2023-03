In urma cu zece ani, parintii lui Stefan au parasit Romania cu gandul sa-si gaseasca in Italia un loc de munca mai bun si mai bine platit decat in tara. S-au stabilit la Roma, tatal a gasit de lucru in constructii, iar mama, de profesie invatatoare, s-a angajat ca menajera. Le-a mers bine si au reusit, in scurt timp, sa-si cumpere chiar si o casa.

Stefan a ramas acasa cu bunicii, se ducea in continuare la liceul de matematica-fizica, dar gandul ii zbura zilnic la ai lui. Abia astepta sa plece la ei.



In 2001 a ajuns, in sfarsit, la Roma, unde timp de cateva luni si-a cautat de lucru. Stefan era pasionat inca din copilarie de informatica. Nu aparea nici o noutate pe piata fara ca el sa stie primul despre ce e vorba, afland de pe Internet sau din revistele de specialitate.



Ii placea la nebunie sa repare calculatoare, sa le desfaca in bucati, piesa cu piesa, si sa le dibuiasca defectiunile. Asa ca, odata ajuns printre italieni, a incercat sa-si gaseasca un loc de munca legat de pasiunea lui.

Si norocul nu l-a ocolit. S-a angajat la o mica firma din Roma, care se ocupa cu reparatul computerelor. “Eram putini angajati, iar patronul, tanar si deschis, povesteste Stefan. La inceput nu prea ma privea el cu incredere, stiind ca vin din Romania, dar cu timpul ne-am imprietenit, si-a dat seama ca ma descurc, ca imi place la nebunie ce fac si ca imi vad de treaba. A inteles ca exista, ca peste tot, romani buni si rai, asa cum au toate natiile.



Din pacate, cei rai au reusit sa-i acopere pe cei buni si sa strice imaginea romanilor in lume. Imi pare rau, pentru ca eu stiu ca Romania are resurse incredibile si un potential uman extraordinar.”



Punand ban langa ban si invatand cum sa se descurce intr-o societate atat de complicata si de diferita fata de cea romaneasca, Stefan a avut curajul sa-si infiinteze propria firma de servicii si asistenta tehnica pentru computere, pe care a botezat-o “Target”.



In urma cu doi ani s-a asociat cu fostul patron, Giulio di Battista, si impreuna au pornit pe un nou drum.



Focsaneanul munceste cate zece ore pe zi, iar uneori, cand are mult de lucru, sta si peste noapte. Afacerea merge foarte bine.

„Clientii nostri sunt ministerele si spitalele”



“A fost destul de greu la inceput. Dar acum e totul in regula. Eu ma ocup de partea tehnica, iar Giulio, de partea comerciala. Clientii nostri sunt ministerele, spitalele, in general institutiile publice care au computere, dar si particularii.”



Azi, Giulio si Stefan conduc una dintre cele mai prospere firme din Roma, chiar daca aceasta este destul de mica. ”Ma felicit ca mi-am ales un partener ca Stefan, a spus Giulio di Battista. Nu stiam prea multe despre romani inainte sa-l cunosc pe el. Eu vedeam la jurnalele tv stiri despre infractiunile facute de tiganii veniti din Romania si ma ingrozeam. Acestia sunt potentiali clienti ai mafiei italiene, pentru ca se vand ieftin si, pentru un pumn de bani, sunt in stare de orice. E pacat sa se strice imaginea tuturor romanilor din cauza catorva tigani care nu-si vad de treaba.”

Stefan Adrian Ocneru



Varsta: 24 de ani

Locul nasterii: Focsani

Data cand a parasit Romania: 2001

Domiciliul actual: Roma

Ultima data in

Romania: decembrie 2006

