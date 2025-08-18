Robert este din Ialomița, Slobozia, și de la 24 de ani a părăsit țara pentru a munci în străinătate. A trecut de la agricultură la poziția de team-leader, iar după mai bine de 11 ani a ales să se întoarcă în România și să se stabilească la Sibiu.

„Când ne-am hotărât să ne întoarcem în țară (n.r. el și soția sa) am vrut să alegem un oraș frumos, curat, în care să ne simțim mai bine și așa am ajuns la Sibiu”, a povestit el.

La puțin timp, a ales să urmeze și cursurile Liceului Independența, cu frecvență redusă, din două motive. Primul era acela că, pentru angajarea în țară, avea nevoie de diplomă, iar al doilea consta în ambiția de a-și demonstra că orice e posibil.

Nu a putut susține examenul în vară, la prima sesiune a Bacalaureatului, pentru că a fost plecat în Elveția, însă a decis să se pregătească pentru BAC-ul din toamnă. Rezultatele au fost surprinzătoare și pentru el. În viitor, ia în calcul înscrierea la o facultate din Sibiu.

„Sincer, ne-am întors pe 10 iulie din Elveția, și de atunci am învățat în fiecare zi opt ore. Știam că o să iau notă mare la istorie, dar la română și la geografie nu mă așteptam la asemenea rezultate. Pentru viitor, m-am hotărât să rămân aici, la Sibiu. Vreau să mă înscriu la o facultate, la inginerie sau limbi străine”, a punctat el.

În județul Sibiu, rata de promovare (înainte de contestații) la sesiunea din august este de 29,8%. Comparativ cu sesiunea august 2024, rata de promovare a scăzut cu 0,53% (30,33%).