De Cristian Anton,

Primarul stațiunii Azuga, Ciprian Barbu, a declarat că toate instalațiile de produs zăpadă artificială au fost puse în funcțiune. Este vorba despre 15 tunuri și 6 lănci.

Tot ce avem disponibil, avem în funcțiune. Am intrat în normalitate. Cum am avut temperaturi scăzute, s-a apăsat butonul. Pământul este destul de cald și astfel am făcut grămezile de zăpadă, apoi intrăm cu mașina de bătut zăpadă și putem schia.

Ciprina Barbu, primarul din Azuga: