Despre coca cola

Coca-cola este una dintre cele mai cunoscute și consumate băuturi din lume, chiar dacă este și controversată, mai ales din cauza conținutului ridicat de zahăr.

Coca-cola a apărut în anul 1886, în orașul Atlanta, Statele Unite, fiind creată de farmacistul John Stith Pemberton. Inițial, nu a fost gândită ca o băutură răcoritoare, ci ca un tonic medicinal. În acea perioadă, multe băuturi carbogazoase erau comercializate în farmacii ca remedii pentru dureri de cap, oboseală sau tulburări digestive, iar rețeta lui Pemberton era una dintre ele.

Formula originală conținea extract din frunze de coca și nuci de kola, de aici și numele băuturii. Frunzele de coca utilizate inițial conțineau cantități foarte mici de cocaină, substanță care la sfârșitul secolului al XIX-lea nu era încă reglementată strict și era folosită în diverse preparate medicinale.

Ulterior, ingredientul a fost modificat, iar începând cu începutul secolului XX, băutura a devenit complet lipsită de cocaină. Nucile de kola ofereau cofeina naturală, contribuind la efectul energizant al produsului.

Inițial, băutura era vândută la pahar, la dozator, pentru cinci cenți, iar vânzările din primul an au fost modeste.

După moartea lui Pemberton, drepturile asupra rețetei au fost cumpărate de omul de afaceri Asa Griggs Candler, care a avut un rol foarte important în transformarea băuturii într-un succes național. El a investit masiv în marketing, o strategie inovatoare pentru acea epocă.

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, compania a decis să furnizeze băutura soldaților americani oriunde s-ar afla, la un preț simbolic. După război, Coca-Cola devenise deja un simbol al stilului de viață american și al economiei de consum.

De-a lungul deceniilor, compania a lansat numeroase variante ale băuturii originale, inclusiv versiuni fără zahăr sau fără cofeină. Astăzi, Coca-Cola este distribuită în peste 200 de țări și este unul dintre cele mai recunoscute mărci comerciale din lume.

Ce conține coca-cola

Rețeta exactă a băuturii este învăluită în mister, fiind considerată secret comercial și păstrată cu măsuri stricte de securitate, însă ingredientele de bază sunt cunoscute.

În formula sa se găsesc apă carbogazoasă, zahăr sau sirop de porumb bogat în fructoză, colorant caramel, acid fosforic, arome naturale și cofeină.

Acidul fosforic și dioxidul de carbon conferă băuturii un pH acid, de aceea coca cola nu este doar o băutură populară, poate fi utilizată și în gospodărie în alte scopuri, inclusiv ca produs de curățenie.

Totuși, este important de menționat că, deși aceste utilizări se pot dovedi eficiente de multe ori, Coca-cola nu înlocuiește produsele specializate de curățenie. Conținutul ridicat de zahăr poate lăsa reziduuri lipicioase dacă suprafața nu este clătită temeinic. În plus, dacă este folosită pe suprafețe sensibile, poate fi chiar dăunătoare în unele cazuri.

La ce poți folosi coca cola în gospodărie

Deși Coca cola a fost concepută ca băutură răcoritoare, combinația dintre acid fosforic, dioxid de carbon și zahăr îi permite să funcționeze ocazional ca agent de curățare ușor, degresant, soluție pentru îndepărtarea ruginii sau ingredient culinar.

Îndepărtarea depunerilor de calcar

Coca cola poate ajuta la îndepărtarea depunerilor de calcar din fierbătoare sau de pe baterii sanitare.

În contact cu carbonatul de calciu, care este principalul component al calcarului, acizii din cola contribuie la descompunerea depunerilor. Procedura este simplă, se toarnă lichidul peste zona afectată, se lasă să acționeze câteva ore, apoi se clătește și se șterge. Eficiența nu este comparabilă cu a soluțiilor profesionale, dar poate fi utilă pentru depuneri mai superficiale.

Curățarea ruginii

Un alt domeniu frecvent menționat este curățarea ruginii. Rugina este oxid de fier, iar acidul fosforic reacționează chimic cu acesta, transformându-l în compuși mai solubili sau mai ușor de îndepărtat.

Astfel, piesele metalice mici, precum șuruburi, unelte sau unele obiecte decorative, pot fi lăsate la înmuiat câteva ore în Coca-cola, după care rugina se desprinde mai ușor prin frecare. Nu este o metodă minune, dar pentru obiecte mici sau în situații de urgență poate fi surprinzător de eficientă.

Curățarea toaletelor

Coca-cola poate fi folosită și pentru curățarea toaletelor. Aciditatea ei ajută la dizolvarea depunerilor minerale din vasul de toaletă. Se toarnă băutura în interiorul vasului, se lasă să acționeze o perioadă, de preferat peste noapte, apoi se freacă și se clătește. Efectul este similar cu al unui detergent acid mai slab.

Curățarea tigăilor

În bucătărie, poate fi utilizată pentru curățarea petelor de grăsime arsă de pe tigăi sau grătare. Acidul ajută la înmuierea reziduurilor, iar dioxidul de carbon poate contribui la desprinderea murdăriei. Se toarnă lichidul peste suprafața murdară și se încălzește ușor, cu prudență, ceea ce accelerează reacțiile chimice și înmuierea depunerilor.

Îndepărtarea petelor

Coca-cola poate îndepărta petele de pe textile, în special petele de grăsime sau sânge, dacă nu sunt uscate sau vechi. Aciditatea poate ajuta la descompunerea proteinelor și a pigmenților, dar această utilizare trebuie făcută cu atenție, deoarece colorantul caramel poate lăsa la rândul lui urme pe materialele deschise la culoare și, practic, putem scăpa de o pată și să producem alta.

Descoperă și Cum să cureți petele de vopsea de pe haine. Trucuri ieftine și rapide

În grădinărit

În grădinărit, se folosește uneori pentru a combate dăunătorii, precum melcii sau anumite insecte. Zahărul atrage insectele, iar aciditatea și dioxidul de carbon pot avea efect letal asupra unor specii mici. Totuși, această metodă trebuie aplicată cu prudență, deoarece zahărul poate atrage și chiar atrage de multe ori și alte insecte nedorite.

La gătit

Coca-cola poate fi folosită ca ingredient în marinade pentru carne. Acidul fosforic și zahărul contribuie la frăgezirea fibrelor musculare și la caramelizarea suprafeței în timpul gătirii. În unele rețete de sosuri barbecue, este folosită pentru a adăuga dulceață și consistență.

Îndepărtarea depunerilor de pe monede și obiecte din cupru

Monedele sau obiectele decorative din cupru și alamă oxidează în timp, formând o peliculă închisă la culoare. Acidul fosforic din Coca-cola poate dizolva parțial oxizii metalici. Obiectele pot fi lăsate la înmuiat câteva ore, apoi frecate ușor. Nu este recomandat pentru obiecte de valoare sau antichități, deoarece le poate afecta.

Slăbirea șuruburilor blocate

În cazul șuruburilor ruginite sau ușor corodate, turnarea unei mici cantități de cola și lăsarea ei să pătrundă poate ajuta la dizolvarea oxidului. Nu este la fel de eficientă ca un spray tehnic, dar poate funcționa în situații improvizate.

Îndepărtarea gumei de mestecat

În unele situații, aciditatea poate ajuta la înmuierea gumei lipite pe textile sau pe păr, aplicată local și cu atenție. Totuși, metoda clasică cu răcire cu gheață rămâne mai sigură.

Coca cola ca remediu pentru problemele digestive – ce spun studiile

Deși poate părea greu de crezut, băuturile carbogazoase precum coca-cola au ajuns să fie destul de frecvent utilizate ca remediu pentru anumite probleme digestive, mai ales în stări de greață, vomă și diaree.

Tocmai de la această practică au pornit studii pentru a vedea dacă acest tip de băuturi carbogazoase pot fi administrate în astfel de cazuri.

Studiile publicate în Revista Română de Pediatrie au descoperit că acidul fosforic şi acidul citric, care se regăsesc în astfel de băuturi carbogazoase sunt substanţe citate în cărţile de farmacologie cu rol antiemetic, adică împotriva stărilor de vomă. Acești acizi erau utilizați în trecut la prepararea unor limonade care erau recunoscute ca având rol laxativ, purgativ, antiemetic, tonic-revitalizant, recomandat deopotrivă în stările febrile sau în intoxicaţii.

Studiile au analizat cantitățile de acid fosforic şi acid citric, precum și alte substanțe care să regăsesc în băuturile carbogazoase și au descoperit că acestea ar putea avea într-adevăr un efect, dar și efecte adverse importante, mai ales dacă sunt administrate copiilor.

Concluzia studiului a fost că băuturile de tip Cola nu trebuie recomandate ca soluţii de rehidratare în diareea acută, în general, sau în cea la copil, în particular, nici măcar în cantități mici.

Unul dintre argumente este și efectul cafeinei, care va stimula copilul. În plus, poate avea ca efect și stimularea gustului pentru dulce şi pentru băuturile carbogazoase, fapt care pe termen lung nu este benefic.

Sursă foto – Pexels.com