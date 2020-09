Din a doua jumătate a lunii octombrie, ministrul Sănătății se așteaptă să ajungem pe o pantă descendentă, cu toate că vine sezonul rece, în care vor fi probleme legate și cu gripa sezonieră.

”Mă aștept să rămânem în acel registru de platou, pentru ca în a doua jumătate a lunii octombrie să mergem pe pantă descendentă, să ne pregătim pentru sezonul rece, sezonul gripal, să putem să ne facem vaccinările”, a declarat Nelu Tătaru, întrebat la ce se așteaptă după alegeri.

”E un an atipic, tindem spre o viață cvasinormală în acest an. Suntem într-o pandemie care se preconizează a se întinde pe un an și jumătate, doi”, a adăugat ministrul Sănătății.

Nelu Tătaru a mai precizat că trebuie să învățăm să trăim cu acest virus. ”Să trăim cu anumite precauții, anumite reguli și să ne menținem un status cât de cât sănătos”, a spus acesta.

”Nu e un an obișnuit. O spuneam încă din martie. Nu am avut sărbători pascale la fel, 1 mai, Rusalii, examen de evaluare sau de bacalaureat la fel, an școlar la fel, concedii la fel, deși unii au încercat să-l facă la fel ca în anii trecuți”, a conchis Nelu Tătaru.

