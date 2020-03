De Cristina Sterian,

Lavetele sunt îmbibate la fiecare oră cu o soluție de apă și clor, iar a doua zi sunt schimbate cu altele noi.

”Am luat această decizie după ce ieri am fost în oraș, la Buzău, am încercat în toate farmaciile să găsesc dezinfectanți și soluții de curățat și nu am găsit. Nu era problemă că le cumpăr din banii mei, pentru că în buget nu avem prevăzute astfel de cheltuieli, dar nu am găsit nici urmă de dezinfectant. Așa că m-am gândit să iau niște lavete. Am pus clor pe ele. Din oră în oră le îmbibăm cu apă și clor. Mâine le schimbăm”, a declarat primarul din Colți, Pavel Rădulescu.

El a explicat că în lipsa dezinfectanților în primărie pardoselile se spală cu o soluție din apă și clor.

” Dimineața spălăm toate suprafețele cu apă si clor. La 10 l de apă punem 200 de ml clor. Accesul cetățenilor din comună în primărie se face ordonat, intră câte unul și păstrează distanța. Încercăm să ne protejăm și pe noi și pe oameni. Cât despre dezinfectanți, ce să zic? Ne adaptăm”, mai spune primarul din Colți, județul Buzău.

