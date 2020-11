La cinci ore după ce Iohannis și Orban cereau restricții pe timp de noapte, liberalii din teritoriu ieșeau la afișe și la fotografii, la miezul nopții

Anunțurile de joi seara făcute de președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban privind introducerea celor mai dure restricții de la terminarea stării de urgență încoace, inclusiv interzicerea de luni a circulației pe timpul nopții, nu i-au impresionat pe o parte dintre candidații PNL la alegerile parlamentare din 6 decembrie, care și-au văzut de campanie și au ieșit în stradă la miezul nopții, pentru a marca simbolic începutul bătăliei electorale, lipind primele afișe.

După cum a dezvăluit Libertatea, un asemenea eveniment trebuia să aibă loc și în București, în Piața Victoriei, numai că el a fost anulat în ultima clipă.

În fața Guvernului au ajuns aseară însă primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, dar și edilul liberal de la sectorul 6, Ciprian Ciucu. Cei doi nu au ratat ocazia unui selfie.

Ciucu: Orban a cerut anularea

Ciucu a explicat însă pentru Libertatea că el a avut treabă la Guvern și că chiar premierul Orban ar fi cerut anularea ieșirii în stradă.

Eu am aflat din timp, nu m-am dus să aștept în Piața Victoriei, am avut treabă la Guvern. Și am făcut și o poză cu Nicușor Dan în fața Guvernului, dar nu a fost nimic altceva. Știu că premierul Orban a decis că nu este oportun, în condițiile în care noi închidem totul, tot noi să ieșim în campanie, pentru că nu este un semnal corect pe care îl dăm pentru societate Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6:

Veselie în stradă, în teritoriu

În teritoriu însă, liber la ieșit afară și la lipit afișe, dar și la filmulețe pe rețelele de socializare.

Candidat pe locul doi pe lista PNL Buzău pentru Camera Deputaților, Claudia Benchescu a postat mai multe fotografii și un mesaj.

”Primele afișe. Avem treabă! Dezvoltăm Buzăul. Cea mai frumoasă aventură începe acum. Să ne vedem sănătoși! #dezvoltambuzau #DezvoltamRomania #GuvernareLiberală #neîntoarcemacasă #PNL”, a scris aceasta.

Contactată de Libertatea, Claudia Benchescu spune că nu era informată cu ce se întâmplă la ședința de Guvern și de anularea de la București. În același timp, recunoaște că aflase de restricții, dar că ele vor fi valabile de luni.

”Eu eram pe teren la ora la care a fost ședinta de Guvern și nu eram informată cu privire la ceea ce se întâmplă. Însă informațiile pe care le primisem erau că restricțiile vor intra în vigoare de luni seara”, a declarat aceasta pentru Libertatea.

“Bună seara, Bacău! Bună seara, Onești!”

La Bacău, Daniel Fenechiu vizează încă un mandat de parlamentar. Este pe primul loc pe lista PNL de la Senat. Acesta a postat pe Facebook un mesaj video. Îmbrăcat tot în geacă de campanie și înconjurat de câțiva liberali, toți cu mască, parlamentarul a vorbit despre o campanie atipică și tristă.

”Bună seara, Bacău! Bună seara, Onești! A trecut miezul nopții. Din momentele astea a început campania electorală pentru alegerile parlamentare. O campanie pe timp de pandemie, care este tristă. Trebuie să o facem cu masca pe față, fără să ne putem întâlni cu oamenii, o campanie pe care o să o facem mult pe online și mai puțin prin metoda clasică și care a început astăzi prin punerea de afișe ale candidaților”, a spus Fenechiu (foto).

“Dacă știam că premierul a anulat, anulam și eu”

”Cu siguranță, dacă situația din Bacău era similară cu cea din București, anulam. Dar rata de infectare din Bacău a fost de 1,8. Pe de altă parte, eu am aflat abia azi dimineață că premierul a anulat evenimentul din București. Dacă știam, mergeam pe linia partidului, nicio problemă”, a declarat, pentru Libertatea, Fenechiu.

Mobilizare la miezul nopții și la Sibiu, acolo unde, în absența vicepremierului Raluca Turcan, șefa CJ Sibiu, Daniela Cîmpean, și fostul senator Nicolae Neagu, revenit în postura de candidat, au dat tonul: ”Pe 6 decembrie, sibienii votează PNL”. Turcan a distribuit clipul colegilor pe contul său de Facebook.

Aceeași situație s-a înregistrat și la Arad, Iași și în alte organizații.

La Iași, liberalii s-au înghesuit să lipească afișe electorale

La Timișoara, au anulat evenimentul tocmai din cauza anunțului lui Iohannis

La Timișoara, liberalii au decis însă să anuleze ieșirea în stradă la miezul nopții, motivând exact cu măsurile anunțate de Iohannis.

”Având în vedere înmulţirea semnificativă a numărului de cazuri de COVID-19, precum și măsurile propuse astăzi de președintele Klaus Iohannis în ședinţa de Guvern, am decis să anulăm evenimentul tradiţional prin care marcam startul campaniei electorale – lipirea primului afiș la ora 0:00. Am luat această hotărâre în semn de respect faţă de locuitorii tuturor localităţilor carantinate. Va fi o campanie atipică și vă asigurăm că, pe parcursul acesteia, nu vom pune în pericol sub nicio formă sănătatea cetăţenilor”, se arată în mesajul PNL Timiș.

Nici pesediștii nu au stat acasă

Nici o parte dintre social-democrați nu au părut impresionați de avertismentele președintelui Iohannis și ale premierului Orban.

Pesediștii au ieșit și ei în stradă la miezul nopții, printre altele, la Sibiu, la Timișoara.

”A început oficial campania electorală pentru alegerile parlamentare. Cu siguranță va fi o campanie grea, pentru simplul motiv că se va desfășura în perioada de pandemie. Ne dorim să ajungem cu bine în luna decembrie și pe data de 6, oamenii să iasă și să voteze pentru viitorul lor, pentru următorii patru ani, care se anunță cu mari provocări”, se arată în mesajul PSD Timiș care însoțește câteva imagini de la miezul nopții.

Pesediștii timișoreni au ieșit la lipit afișe la miezul nopții

Și la USR, unii nu au mai avut răbdare până dimineață

Deputatul USR Iulian Bulai s-a înscris în rândul celor care, în ziua cu recorduri de bolnavi și decese din cauza COVID-10, nu au vrut să rateze startul campaniei.

Mai întâi a povestit că s-a retras în munți și a stat cu familia, apoi, la miezul nopții, cu bateriile încărcate, a început campania.

”Singurul om pe stradă în tot satul. La pus primul afiș de campanie. Pe peretele din spatele meu trebuia să fie un panou. Nu este. Nu-i bai. Revin și mâine. În fiecare zi până când apare. O Românie fără hoție. Și la sat, și la oraș”.

La Sibiu, useriștii au și acuzat primele nereguli. S-au trezit rapid cu afișele furate. ”La 0:00 am pus primele afișe #FaraHotie din această campanie și la 0:48 erau dispărute deja”, au acuzat aceștia.

