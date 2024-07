„Laboratoarele, eu cred că este corect, și așa am vorbit cu domnul ministru de interne (n.red. Cătălin Predoiu), este corect să rămână la IML. De aceea am venit și am avut ședința comună și cu domnul ministru al sănătății, care deja a informat parte din presă că avem un program deja semnat cu Banca Mondială de aproximativ 40 de milioane de euro pentru toate cele șase centre regionale și cele vreo 22 sau 24 de zone din țară”, a spus Ciolacu după deschiderea depozitului automatizat PepsiCo din localitatea Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov.

El a adăugat că „trebuie să recunoaștem că există acest fenomen în România, cum există în toate țările dezvoltate” și că este nevoie de „o abordare profesionistă și o logistică la dispoziția statului , astfel încât rezultatele să fie rapide”.

Cu referire la controversata OUG 84/2024 care schimbă Codul Rutier referitor la controalele antidrog ale șoferilor, șeful Guvernului a spus că MAI și Ministerul Justiției trebuie să găsească o soluție prin care șoferii să primească înapoi permisul reținut după drugtest, dacă rezultatele de la IML nu vin în 72 de ore.

„Cred că e rostul Ministerului de Interne și Ministerului Justiției să găsească o soluție. Eu voi veni cu o modificare, așa cum am anunțat-o, la Ordonanță, ca în maximum 72 de ore să fie răspunsul dat de la IML. Și, în cazul în care statul român nu se încadrează, va restitui, după această perioadă, permisul, urmând, după analizele finale și după rezultat, să pună în aplicare legea. E un lucru corect”, a spus Marcel Ciolacu.

Modificarea la OUG se va face în viitoarea ședință a Guvernului, de joi, 11 iulie.

MAI a vrut laboratoare de teste antidrog și la Poliție, nu doar la IML

Pe 6 iulie, Poliţia Română a transmis că durata prea mare a analizării probelor biologice la IML a determinat MAI să introducă posibilitatea să aibă laboratoare proprii pentru analize și pentru a emite cât mai repede un rezultat.

„Deși până în prezent, în legislația anterioară, nu era atributul Poliției Române, acum, în noua legislație, există această posibilitate și cu siguranță timpul de primire a rezultatelor va fi mult mai rapid”, a precizat IGPR.

Totul a venit în contextul modificării Codului Rutier, care prevede acum amenzi pe baza înregistrărilor video ale polițiștilor și șoferilor și noi prevederi privind testarea pentru consum de alcool.

Legiștii au respins varianta propusă de MAI și adoptată de Guvern, anume ca analizele toxicologice să se facă și în laboratoarele MAI, nu doar la IML, ca până acum.

Guvernul va amâna în ședința de joi prevederile controversatei OUG

Executivul a modificat recent Codul Rutier printr-o OUG care prevede că șoferii care nu acceptă să sufle în drugtest sunt lăsați fără permisul auto până vin rezultatele de la IML, lucru care se întâmplă cu întârziere. Totodată, exista posibilitatea ca testele făcute pe loc cu drugtestul să dea rezultate fals pozitive dacă șoferii iau medicamente pentru răceală precum Nurofen sau Paracetamol Sinus. Aceste lucruri au generat nemulțumiri și au fost criticate de șoferi, de societatea civilă și de medicii legiști.

De aceea, Guvernul va proroga în ședința de joi, 11 iulie, prevederile din controversata OUG 84/2024 care schimbă Codul Rutier referitor la controalele antidrog ale șoferilor, au declarat luni, 8 iulie, surse guvernamentale pentru Libertatea.

Mai mult, autoritățile au decis că Institutul de Medicină Legală va intra într-un program accelerat de dotare cu aparate cu fonduri de la Banca Mondială și tot Banca Mondială va face și licitațiile, ca să fie evitate orice controverse. Astfel, șoferii nu vor mai rămâne fără permisul auto dacă refuză testarea antidrog cu drugtestul.

Secretarul de stat în MAI, Bogdan Despescu, a declarat luni, 8 iulie, că premierul Marcel Ciolacu a cerut ca până la ședința de joi să existe un act normativ prin care șoferii cărora le-a fost reținut permisul în urma testării cu drugtest-ul să îl primească înapoi, dacă rezultatele de la IML nu vin în 72 de ore.

