Seceta prelungită, evaporarea crescută și schimbările climatice sunt principalele cauze ale scăderii dramatice a nivelului apei.

În 2024, Ungaria a atras mai mulți turiști străini decât România, iar Lacul Balaton, supranumit „marea maghiarilor”, a fost vizitat de peste 3 milioane de turiști, depășind astfel numărul celor care au ajuns pe litoralul românesc.

Cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată

Nivelul apei din Lacul Balaton a atins un minim istoric îngrijorător. Măsurătorile recente arată o adâncime de doar 67 de centimetri în unele zone, cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată.

Situația este alarmantă pe malul sudic al lacului. La Balatonfenyves, pietrele de pe mal au rămas complet uscate, iar nămolul este vizibil la zeci de metri de țărm.

Experții atribuie această situație unei combinații de factori: lipsa prelungită de precipitații, evaporarea intensă, schimbările climatice.

Situația s-a deteriorat rapid în ultimul an

Specialiștii de la Institutul de Limnologie al Lacului Balaton au avertizat anterior că, fără măsuri preventive, lacul ar putea deveni impropriu pentru înot până în 2035 și ar putea să sece complet până în 2050.

Scăderea nivelului apei afectează grav ecosistemul lacului. Apa mai puțin adâncă duce la înmlăștinirea unor zone de coastă și la deteriorarea calității apei.

De asemenea, turismul este puternic afectat. Multe porturi au devenit inutilizabile din cauza apei prea puțin adânci.

Pe 15 august anul trecut, nivelul apei era încă de 103 centimetri, în timp ce anul acesta a atins deja 99 centimetri, la sfârșitul lunii iunie.

Soluții propuse de experți pentru „Marea Ungariei”

Specialiștii subliniază necesitatea urgentă de a regândi sistemul de gestionare a apei. Ei propun luarea în considerare a unor surse alternative de alimentare cu apă, cum ar fi râul Rába.

Situația critică a Lacului Balaton necesită acțiuni imediate pentru a preveni consecințe catastrofale asupra mediului și economiei locale.

Cunoscut ca „Marea Ungariei”, Lacul Balaton este cel mai mare lac din Europa Centrală și una dintre cele mai importante destinații turistice din regiune. Are o suprafață de 592 kmp.

Lungimea malurilor este de 226 de kilometri, iar lățimea – 15 kilometri. Adâncimea medie este de 3,25 de metri, iar cea maximă – 12,2 metri.

Lacul are, vara, o temperatură de 25 de grade Celsius. Sunt zone amenajate, cu intrarea lină în apă, ceea ce face ca zona să fie apreciată de familiile cu copii.

Colțul de nord-est al lacului se află la doar o oră de mers cu mașina din Budapesta.

Siófok, Fonyód si Balatonlelle, cu plajele lor artificiale extinse (malul sudic), Balatonfüred, Balatonalmádi (nord), Keszthely (vest) sau Tihany (peninsulă, în nord) sunt printre cele mai cunoscute destinații la lacul Balaton.

