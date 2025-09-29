Caracteristici geografice

Acest rezervor temporar se întinde pe o lungime de trei kilometri și găzduiește o biodiversitate impresionantă. Pești rari, stârci albi și cenușii, precum și rațe sălbatice își găsesc adăpost aici. Pe malurile sale înfloresc orhidee rare și cuibăresc păsări protejate, incluse în Cartea Roșie.

Lacul ocupă un semibazin cu o lungime de 3,2-3,4 km și o lățime de 1,1-1,3 km. Suprafața totală este de aproximativ 350 de hectare, din care 130 de hectare reprezintă zona inundabilă periodic. Principala sursă de umplere a lacului o constituie precipitațiile.

Istorie și geologie

Istoria acestui lac fantomă este îndelungată. Hărțile topografice din secolele XIX-XX marchează zona ca o vale mlăștinoasă aparținând bazinului râului Squilla. În anii 1970, au fost efectuate lucrări de drenare pentru agricultură, însă în timp, canalul s-a colmatat.

Oleksandr Klets, istoric local, explică: „Secretul acestui rezervor stă ascuns în structura unică a bazinului, formată din argile din perioada neogenă, care nu permit apei să pătrundă adânc în el.”

Experții în pedologie susțin că aceste argile sunt caracteristice câmpiilor bazinelor hidrografice plate-convexe, reminiscențe ale văilor râurilor preistorice.

Recomandări Hip hop în „cămăși verzi”: Radical Entourage promovează piese cu simboluri fasciste

Importanță ecologică

Lacul Veseletsko reprezintă o formațiune geomorfologică rară, fiind un fragment al unei văi relicte unice. Prezența sa periodică creează un ecosistem temporar valoros, oferind habitat pentru specii rare de plante și animale.

Rezervaţia ornitologică din apropiere beneficiază de acest fenomen natural, stârcii cenușii din zonă găsind în lac un loc ideal pentru hrănire și odihnă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE