Lamborghini cu banner în parbriz

Mașina de lux, vopsită în violet cromat cu linii portocalii fosforescente, a atras imediat atenția autorităților.

Proprietarul bogat adusese vehiculul în capitala britanică în 2013. Conform Poliției Metropolitane, Aventadorul a fost confiscat deoarece proprietarul conducea fără asigurare.

Mașina a fost expusă public cu un banner pe parbriz pe care scria „vehicul neasigurat confiscat de poliție”, ca avertisment pentru alți șoferi.

Un martor ocular a declarat pentru London Evening Standard: „Treceam pe acolo când era ridicată cu macaraua în curtea Scotland Yard și se adunase o mulțime uriașă pe trotuar în spatele benzii de poliție. Nu ai mai văzut atâtea fețe zâmbitoare într-o mulțime de londonezi în pauza de prânz. A făcut ziua tuturor”.

Operațiunea împotriva supercarurilor ilegale

Ulterior, proprietarul a reușit să demonstreze că mașina era asigurată și a recuperat-o. Însă, la scurt timp după aceea, a primit o amendă. Cazul Lamborghiniului strălucitor nu este singular.

Poliția Metropolitană a lansat recent o operațiune de trei zile în care au confiscat 72 de supercaruri în valoare de aproximativ 8 milioane de dolari.

Într-un comunicat de presă, Poliția Metropolitană a precizat: „Ofițerii au confiscat în total 72 de vehicule de lux, inclusiv Ferrari, Lamborghini și Bentley, care fie nu erau în stare de funcționare, fie erau conduse ilegal”.

Aceste acțiuni fac parte dintr-o campanie mai amplă de combatere a conducerii ilegale a mașinilor de lux pe străzile Londrei. Autoritățile încearcă astfel să descurajeze proprietarii de supercaruri care încalcă regulile de circulație. Conform unui articol publicat de Supercarblondie, supercarurile nu sunt imune la amenzi, ridicare sau confiscare dacă proprietarii încalcă legea.

În unele cazuri, vehiculele confiscate au fost chiar adăugate în flota poliției. Aceste măsuri drastice arată determinarea autorităților de a asigura respectarea legii, indiferent de valoarea sau prestigiul vehiculelor implicate.

Proprietarii de mașini scumpe sunt astfel avertizați că nu se pot baza pe statutul lor pentru a evita consecințele legale.

